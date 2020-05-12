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2020-05-12T15:57
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Настоятель опроверг сообщения о "вечеринке" в московском храме
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РИА Новости

Настоятель опроверг сообщения о "вечеринке" в московском храме

15:57 12.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидОтражение в окне купола строящегося храма
Отражение в окне купола строящегося храма
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Информация о "пьяной вечеринке" в храме Рождества Богородицы в деревне Говорово в Новомосковском округе не соответствует действительности, заявил РИА Новости настоятель храма протоиерей Михаил Котик, подтвердив при этом факт несчастного случая с одним из служителей прихода.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что священник храма в Говорово решил отпраздновать свой день рождения в узком кругу друзей прямо в церкви. После этого якобы один из служителей храма, находясь в нетрезвом состоянии, утонул в пруду, прилегающем к территории церкви.
"Информация, описанная в СМИ, не соответствует действительности. Хотя трагический случай имел место", - сказал протоиерей Михаил Котик.
Он не исключил, что приход подаст в суд за клевету на журналистов, распространивших сообщение о "вечеринке в храме".
Сотрудник полиции
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Русская православная церковьНовомосковский административный округМоскваОбщество
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