Настоятель опроверг сообщения о "вечеринке" в московском храме

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что священник храма в Говорово решил отпраздновать свой день рождения в узком кругу друзей прямо в церкви. После этого якобы один из служителей храма, находясь в нетрезвом состоянии, утонул в пруду, прилегающем к территории церкви.