МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Московский аэропорт Московский аэропорт "Внуково" запустил тестирование на коронавирус , сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Медико-санитарная часть АО "Международный аэропорт "Внуково" запустила тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции. С 18 мая планируется проводить анализ на антитела к SARS-Cov-2", - говорится в сообщении.

Процесс тестирования занимает не более 15 минут. Получение результата потребует времени и может занять несколько дней.

Для анализа на наличие вируса необходимо взять мазки из носа и ротоглотки. Для определения антител проводится забор крови из вены. Анализ на антитела к новому вирусу определит вероятность того, что человек, возможно, уже переболел коронавирусом в легкой форме ранее. Для проведения тестирования на наличие РНК вируса с целью получения максимально достоверного результата требуется не менее чем за 3-4 часа не принимать пищу, не пить, не полоскать рот и не курить.

Пройти обследование можно в МСЧ АО "Международный аэропорт "Внуково" по будням, с 8.30 до 12.00 по адресу: ул. 2-я Рейсовая, д.6. Тестирование проводится строго по предварительной записи по телефону. Для сдачи анализа необходимо предъявить паспорт и предоставить контактную информацию. Медперсонал проводит забор анализов в специализированных защитных костюмах и масках. Дезинфекция медкабинета производится после каждого пациента.

"Аэропорт "Внуково" призывает людей, у которых наблюдается повышение температуры, кашель, одышка, мышечные и головные боли, ощущение заложенности в грудной клетке, першение в горле, насморк, оставаться дома, и, следуя требованиям Минздрава, вызывать врача на дом. Тесты и анализы на коронавирус предназначены для людей без проявления простудных симптомов", - говорится в сообщении.