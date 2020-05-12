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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:57
https://ria.ru/20200512/1571331263.html
Аэропорт "Внуково" запустил тестирование на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568855145_0:173:3072:1901_1036x0_80_0_0_53252c77fd9fad1334fe500462e5ac09.jpg
РИА Новости

Аэропорт "Внуково" запустил тестирование на коронавирус

15:57 12.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинские работники проверяют состояние пассажиров в аэропорту Внуково
Медицинские работники проверяют состояние пассажиров в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Медицинские работники проверяют состояние пассажиров в аэропорту Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" запустил тестирование на коронавирус, сообщили в пресс-службе авиагавани.
"Медико-санитарная часть АО "Международный аэропорт "Внуково" запустила тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции. С 18 мая планируется проводить анализ на антитела к SARS-Cov-2", - говорится в сообщении.
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Процесс тестирования занимает не более 15 минут. Получение результата потребует времени и может занять несколько дней.
Для анализа на наличие вируса необходимо взять мазки из носа и ротоглотки. Для определения антител проводится забор крови из вены. Анализ на антитела к новому вирусу определит вероятность того, что человек, возможно, уже переболел коронавирусом в легкой форме ранее. Для проведения тестирования на наличие РНК вируса с целью получения максимально достоверного результата требуется не менее чем за 3-4 часа не принимать пищу, не пить, не полоскать рот и не курить.
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Пройти обследование можно в МСЧ АО "Международный аэропорт "Внуково" по будням, с 8.30 до 12.00 по адресу: ул. 2-я Рейсовая, д.6. Тестирование проводится строго по предварительной записи по телефону. Для сдачи анализа необходимо предъявить паспорт и предоставить контактную информацию. Медперсонал проводит забор анализов в специализированных защитных костюмах и масках. Дезинфекция медкабинета производится после каждого пациента.
"Аэропорт "Внуково" призывает людей, у которых наблюдается повышение температуры, кашель, одышка, мышечные и головные боли, ощущение заложенности в грудной клетке, першение в горле, насморк, оставаться дома, и, следуя требованиям Минздрава, вызывать врача на дом. Тесты и анализы на коронавирус предназначены для людей без проявления простудных симптомов", - говорится в сообщении.
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