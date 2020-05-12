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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:56
https://ria.ru/20200512/1571331221.html
Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в "красной" зоне
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570820987_0:14:2982:1691_1036x0_80_0_0_85bec2e63b9ccfb0c4c2042dd6e9d8f9.jpg
РИА Новости

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в "красной" зоне

15:56 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в "красной" зоне, имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют невротизирующие различные факторы, примерно 10% из них страдают депрессией", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вероника СкворцоваОбщество
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