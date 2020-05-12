Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в "красной" зоне

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в "красной" зоне, имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют невротизирующие различные факторы, примерно 10% из них страдают депрессией", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".
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