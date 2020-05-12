В Липецкой области еще 47 человек вылечились от COVID-19

Врач в больнице для пациентов с коронавирусом. Архивное фото

Врач в больнице для пациентов с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Около 50 человек выздоровели за сутки после коронавируса в Около 50 человек выздоровели за сутки после коронавируса в Липецкой области , общее число победивших болезнь выросло до 207, сообщает администрация региона.

"Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 207 человек. Сегодня врачи выписали 47 пациентов", - говорится в сообщении.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 944 случая коронавирусной инфекции, три пациента умерли, 734 — на лечении.

По состоянию на 14.00 мск в больницах находятся 209 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция", 370 человек с подозрением на выделение вируса.

Наблюдаются на дому 525 пациентов с легкой формой COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.