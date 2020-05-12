Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:52
https://ria.ru/20200512/1571331006.html
В Липецкой области еще 47 человек вылечились от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571078991_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_33d503e14b6431c5db65982ff85c76bf.jpg
РИА Новости

В Липецкой области еще 47 человек вылечились от COVID-19

15:52 12.05.2020
252
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач в больнице для пациентов с коронавирусом
Врач в больнице для пациентов с коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач в больнице для пациентов с коронавирусом. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Около 50 человек выздоровели за сутки после коронавируса в Липецкой области, общее число победивших болезнь выросло до 207, сообщает администрация региона.
"Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 207 человек. Сегодня врачи выписали 47 пациентов", - говорится в сообщении.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 944 случая коронавирусной инфекции, три пациента умерли, 734 — на лечении.
По состоянию на 14.00 мск в больницах находятся 209 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция", 370 человек с подозрением на выделение вируса.
Наблюдаются на дому 525 пациентов с легкой формой COVID-19.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
300000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЛипецкая область
Рекомендуем
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
В Липецкой области приостановили режим самоизоляции
Автомобиль скорой помощи
В Липецкой области число пациентов с COVID-19 достигло 897 человек
Отражение в окне купола строящегося храма
Настоятель опроверг сообщения о "вечеринке" в московском храме
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В Липецкой области выявили 48 случаев заражения коронавирусом за сутки
Медик у машины скорой помощи
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Саратовской области у 79 медиков выявили коронавирус
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Липецкой области число случаев COVID-19 превысило 900
Медицинские работники проверяют состояние пассажиров в аэропорту Внуково
Аэропорт "Внуково" запустил тестирование на коронавирус
Врач в защитном костюме
В Белоруссии за сутки выявили 967 случаев заражения коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова оценила санитарно-эпидемиологическую обстановку в России
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Подмосковье три человека погибли в ДТП
Храм Воскресения Христова в Кадашах и Храм во имя иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость на Ордынке в Москве
Игумен Филарет из храма на Большой Ордынке заболел пневмонией
Площадь Конституции в Мехико
В Мексике разрешили работать автопрому, строителям и добывающей отрасли
Французские военные в полевом госпитале в Мюлузе
Во Франции 1771 военнослужащий заразился коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния