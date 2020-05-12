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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:55
https://ria.ru/20200512/1571330872.html
Турция введет тестирование на коронавирус при въезде в страну
https://cdn22.img.ria.ru/images/156355/51/1563555112_0:321:3070:2048_1036x0_80_0_0_27566fc2769958728e6efb44ea1c3b51.jpg
РИА Новости

Турция введет тестирование на коронавирус при въезде в страну

15:51 12.05.2020 (обновлено: 15:55 12.05.2020)
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© Depositphotos / Anastasia NelenМеждународный аэропорт аэропорт имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле, Турция
Международный аэропорт аэропорт имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле, Турция
© Depositphotos / Anastasia Nelen
Международный аэропорт аэропорт имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Турецкие власти вводят с начала июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну, заявил министр культуры и туризма Турции Нури Мехмет Эрсой.
"Минздрав откроет пункты для тестирования на коронавирус во всех аэропортах, начиная с Антальи, а также в Капыкуле и Ипсале (КПП на границе с Болгарией и Грецией) в начале июня, тестирование будет проводиться каждому въезжающему пассажиру. Результат будет получен в течение 5-6 часов", - сказал Эрсой в интервью газете Hurriyet.
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Он добавил, что поскольку адрес проживания каждого въезжающего в Турцию пассажира будет известен, "действовать в случае необходимости можно очень быстро".
"Тесты будут проводиться до паспортного контроля. Это займет не более 2-3 минут и не приведет к задержкам", - добавил министр.
Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны. Программа сертификации состоит из четырех разделов: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность сотрудников", "Меры предосторожности на объектах" и "Меры предосторожности в сфере транспорта".
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