Турция введет тестирование на коронавирус при въезде в страну

Он добавил, что поскольку адрес проживания каждого въезжающего в Турцию пассажира будет известен, "действовать в случае необходимости можно очень быстро".

"Тесты будут проводиться до паспортного контроля. Это займет не более 2-3 минут и не приведет к задержкам", - добавил министр.

Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны. Программа сертификации состоит из четырех разделов: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность сотрудников", "Меры предосторожности на объектах" и "Меры предосторожности в сфере транспорта".