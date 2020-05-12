Власти Египта планируют поддержать турбизнес кредитами

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Власти Египта планируют поддержать турбизнес страны кредитами, Власти Египта планируют поддержать турбизнес страны кредитами, сообщает Egypt Independent.

Министерство финансов выступило с инициативой, гарантирующей выплату трех миллиардов египетских фунтов национальным банком Египта для кредитования туристических и гостиничных предприятий.

По словам министра финансов Мохамеда Майита, эти деньги помогут покрыть операционные расходы и заработную плату сотрудников за время пандемии коронавируса (COVID-19).

Учреждения будут погашать кредиты под пять процентов годовых в течение трех лет с льготным периодом с 1 мая текущего года по 30 апреля 2021 года, добавил Майит.

Компании должны будут предоставить список сотрудников и номера их банковских счетов, чтобы банки могли переводить зарплаты непосредственно работникам.