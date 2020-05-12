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Туризм
2020-05-12T19:41
https://ria.ru/20200512/1571330851.html
Власти Египта планируют поддержать турбизнес кредитами
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РИА Новости

Власти Египта планируют поддержать турбизнес кредитами

19:41 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель в Шарм-эль-Шейхе
Отель в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Власти Египта планируют поддержать турбизнес страны кредитами, сообщает Egypt Independent.
Министерство финансов выступило с инициативой, гарантирующей выплату трех миллиардов египетских фунтов национальным банком Египта для кредитования туристических и гостиничных предприятий.
По словам министра финансов Мохамеда Майита, эти деньги помогут покрыть операционные расходы и заработную плату сотрудников за время пандемии коронавируса (COVID-19).
Учреждения будут погашать кредиты под пять процентов годовых в течение трех лет с льготным периодом с 1 мая текущего года по 30 апреля 2021 года, добавил Майит.
Компании должны будут предоставить список сотрудников и номера их банковских счетов, чтобы банки могли переводить зарплаты непосредственно работникам.
Кроме того, минфин предлагает освободить гостиницу и туристические учреждения от уплаты налога на недвижимость в течение шести месяцев и отложить оплату всех сборов с туристических и гостиничных заведений на три месяца без штрафов и процентов.
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