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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:49
https://ria.ru/20200512/1571330751.html
В Саратовской области у 79 медиков выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Саратовской области у 79 медиков выявили коронавирус

15:49 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество зараженных коронавирусной инфекцией медицинских работников в Саратовской области почти за неделю выросло до 79, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 1232 случая заражения коронавирусом. Скончались 18 пациентов с COVID-19, выздоровели 244 человека. К 6 мая в числе зараженных коронавирусом было 69 медработников.
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"На сегодняшний день есть информация об инфицировании 79 медицинских работников", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что, в частности, в закрытой на карантин Краснокутской районной больнице коронавирус выявлен у девяти врачей и медсестер.
Краснокутскую районную больницу в конце апреля закрыли на карантин после смерти пациента с подозрением на COVID-19. К 7 мая у 18 медработников, включая младший медперсонал, выявили коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская область
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