В Саратовской области у 79 медиков выявили коронавирус

САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество зараженных Количество зараженных коронавирусной инфекцией медицинских работников в Саратовской области почти за неделю выросло до 79, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в области лабораторно подтверждены 1232 случая заражения коронавирусом. Скончались 18 пациентов с COVID-19, выздоровели 244 человека. К 6 мая в числе зараженных коронавирусом было 69 медработников.

"На сегодняшний день есть информация об инфицировании 79 медицинских работников", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Он отметил, что, в частности, в закрытой на карантин Краснокутской районной больнице коронавирус выявлен у девяти врачей и медсестер.

Краснокутскую районную больницу в конце апреля закрыли на карантин после смерти пациента с подозрением на COVID-19. К 7 мая у 18 медработников, включая младший медперсонал, выявили коронавирус.