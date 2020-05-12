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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:10
https://ria.ru/20200512/1571330722.html
Врач рассказал, могут ли собаки и кошки заразить человека коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564929484_0:497:2608:1964_1036x0_80_0_0_c5a6d88eca961d1b0b54f044440b2649.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, могут ли собаки и кошки заразить человека коронавирусом

15:49 12.05.2020 (обновлено: 16:10 12.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКотенок породы британская на выставке-продаже "КоШарики Шоу" в Москве
Котенок породы британская на выставке-продаже КоШарики Шоу в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Домашние животные не могут заразить человека коронавирусом, заявил врач Александр Мясников в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE".
"Нельзя выкидывать кошек, собак, они ничего не переносят. Это ваше лекарство от стресса", — сказал он.
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Врач призвал не иметь дела с людьми, которые плохо обращаются с питомцами и могут оставить их на улице или в одиночестве на даче.
В мире зарегистрировали всего несколько случаев заражения домашних животных коронавирусом, специалисты отмечают, что от человека к животному инфекция передается довольно редко. При этом считается, что сами питомцы заразить человека не могут. Так, в ВОЗ ранее отмечали, что на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что кошки, собаки или другие домашние животные способны передавать коронавирус.
По последним данным, общее число зараженных в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
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