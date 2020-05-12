Врач рассказал, могут ли собаки и кошки заразить человека коронавирусом

В мире зарегистрировали всего несколько случаев заражения домашних животных коронавирусом, специалисты отмечают, что от человека к животному инфекция передается довольно редко. При этом считается, что сами питомцы заразить человека не могут. Так, вранее отмечали, что на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что кошки, собаки или другиеспособны передавать коронавирус.