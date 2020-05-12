Врач рассказал, могут ли собаки и кошки заразить человека коронавирусом

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Домашние животные не могут заразить человека коронавирусом, заявил врач Александр Мясников в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE".
"Нельзя выкидывать кошек, собак, они ничего не переносят. Это ваше лекарство от стресса", — сказал он.
Врач призвал не иметь дела с людьми, которые плохо обращаются с питомцами и могут оставить их на улице или в одиночестве на даче.
В мире зарегистрировали всего несколько случаев заражения домашних животных коронавирусом, специалисты отмечают, что от человека к животному инфекция передается довольно редко. При этом считается, что сами питомцы заразить человека не могут. Так, в ВОЗ ранее отмечали, что на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что кошки, собаки или другие домашние животные способны передавать коронавирус.
По последним данным, общее число зараженных в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.