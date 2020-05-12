В калининградской больнице умерла врач-реаниматолог с коронавирусом

"Скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии областной клинической больницы. Врач находилась на аппарате ИВЛ с тяжелой пневмонией. К сожалению, спасти ее не удалось, мы приносим соболезнования родным и близким. Официальную причину смерти мы сможем сообщить только после того, как будет медицинское заключение", - сообщили в оперштабе.