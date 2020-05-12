В калининградской больнице умерла врач-реаниматолог с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 12 мая - РИА Новости. Врач-реаниматолог калининградской областной клинической больницы, у которой была тяжелая пневмония и, предварительно, положительный тест на COVID-19, скончалась в Калининграде, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"Скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии областной клинической больницы. Врач находилась на аппарате ИВЛ с тяжелой пневмонией. К сожалению, спасти ее не удалось, мы приносим соболезнования родным и близким. Официальную причину смерти мы сможем сообщить только после того, как будет медицинское заключение", - сообщили в оперштабе.
В штабе отметили, что по предварительной информации, у врача был положительный тест на коронавирус. Всего в регионе скончались 11 человек, у которых был выявлен COVID-19, среди них — 65-летняя медсестра областной больницы.
По данным оперштаба, в Калининградской области на 12 мая на COVID-19 обследовано 29 тысяч человек. Выявлено 772 случая заражения (19 за последние сутки), 216 человек выздоровели (за сутки девять пациентов), 11 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2186 человек.
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