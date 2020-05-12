В Коми на главу города завели дело из-за детской площадки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении главы администрации Инты из-за завышенного контракта на установку детской площадки, сообщает СУСК РФ по Коми.
"Следственными органами… по материалам органов ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении руководителя администрации городского округа Инта, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении.
27 апреля, 16:07Против экс-главы Кирова Быкова завели еще два дела
По данным следствия, в 2019 году в рамках региональной госпрограммы "Современная городская среда на территории республики Коми", которая финансируется за счет бюджетов различных уровней, глава администрации Инты в нарушение законодательства заключила контракт на установку детской игровой площадки в парке культуры и отдыха: начальная цена была завышена, а поставщик определен заранее.
"В результате противоправных действий бюджету причинен ущерб на сумму не менее 2,4 миллиона рублей", - информирует СУСК по Коми.
Ведомство уточняет, что до сих пор "игровая площадка не смонтирована и не используется по прямому назначению".
Согласно официальному сайту муниципального городского округа Инта, его администрацию с декабря 2016 года возглавляет Лариса Титовец.
24 января, 13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района