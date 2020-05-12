В Коми на главу города завели дело из-за детской площадки

"Следственными органами… по материалам органов ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении руководителя администрации городского округа Инта, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году в рамках региональной госпрограммы "Современная городская среда на территории республики Коми", которая финансируется за счет бюджетов различных уровней, глава администрации Инты в нарушение законодательства заключила контракт на установку детской игровой площадки в парке культуры и отдыха: начальная цена была завышена, а поставщик определен заранее.