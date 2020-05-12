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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:45
https://ria.ru/20200512/1571330426.html
Минздрав не отмечает рост смертности от болезней органов дыхания в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199812_0:176:3016:1873_1036x0_80_0_0_c5e326561030ed90c91d2ce2d4e721a5.jpg
РИА Новости

Минздрав не отмечает рост смертности от болезней органов дыхания в России

15:45 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в защитном костюме. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рост смертности от болезней органов дыхания, в том числе от пневмоний, на фоне эпидемии коронавируса в России в январе-марте не отмечался, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В контексте развития эпидемии COVID-19 следует отметить, что в январе-марте 2020 года роста смертности от болезней органов дыхания, в том числе от пневмоний и гриппа, в России в целом не отмечается", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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