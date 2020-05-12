Минздрав не отмечает рост смертности от болезней органов дыхания в России

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рост смертности от болезней органов дыхания, в том числе от пневмоний, на фоне эпидемии коронавируса в России в январе-марте не отмечался, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В контексте развития эпидемии COVID-19 следует отметить, что в январе-марте 2020 года роста смертности от болезней органов дыхания, в том числе от пневмоний и гриппа, в России в целом не отмечается", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.