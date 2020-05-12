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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:45
https://ria.ru/20200512/1571330360.html
Главы МИД стран СНГ договорились улучшать механизмы по борьбе с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565315150_0:121:2896:1750_1036x0_80_0_0_039764051ea79018b6c8fa6238abb90b.jpg
РИА Новости

Главы МИД стран СНГ договорились улучшать механизмы по борьбе с COVID-19

15:45 12.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Главы МИД стран СНГ договорились ускорить разработку предложенных Роспотребнадзором России проектов двух соглашений в контексте борьбы с коронавирусом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы отметили, что СНГ, в целом, оперативно реагирует на меняющуюся реальность, вырабатывает согласованные шаги по противодействию пандемии, активно функционирует созданный некоторое время назад вне связи с нынешней коронавирусной инфекцией координационный совет по санитарной охране территорий от инфекционных болезней", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ в формате видеоконференции.
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По словам министра, совет провел уже два заседания в марте и апреле, готовится очередное заседание в текущем месяце, также при этом совете создана рабочая группа по мониторингу нынешней ситуации.
"Мы сегодня условились продолжить работу над совершенствованием этих механизмов и над укреплением нормативно-правовой базы Содружества по вопросам профилактики борьбы с инфекционными болезнями и в этой связи договорились ускорить разработку предложенных Роспотребнадзором России проектов двух соглашений: одно – о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий стран СНГ и второе – по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера", - пояснил глава российского МИД.
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Кроме того, Лавров заявил, что ситуация с пандемией оказывает значительное влияние на многие аспекты международных отношений, на деятельность многосторонних региональных организаций. "В геополитическом разрезе эта ситуация проверяет на прочность способность государств и их объединений к коллективным действиям в кризисных условиях", - отметил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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