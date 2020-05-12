Главы МИД стран СНГ договорились улучшать механизмы по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Главы МИД стран Главы МИД стран СНГ договорились ускорить разработку предложенных Роспотребнадзором России проектов двух соглашений в контексте борьбы с коронавирусом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

"Мы отметили, что СНГ, в целом, оперативно реагирует на меняющуюся реальность, вырабатывает согласованные шаги по противодействию пандемии, активно функционирует созданный некоторое время назад вне связи с нынешней коронавирусной инфекцией координационный совет по санитарной охране территорий от инфекционных болезней", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ в формате видеоконференции.

По словам министра, совет провел уже два заседания в марте и апреле, готовится очередное заседание в текущем месяце, также при этом совете создана рабочая группа по мониторингу нынешней ситуации.

"Мы сегодня условились продолжить работу над совершенствованием этих механизмов и над укреплением нормативно-правовой базы Содружества по вопросам профилактики борьбы с инфекционными болезнями и в этой связи договорились ускорить разработку предложенных Роспотребнадзором России проектов двух соглашений: одно – о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий стран СНГ и второе – по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера", - пояснил глава российского МИД.

Кроме того, Лавров заявил, что ситуация с пандемией оказывает значительное влияние на многие аспекты международных отношений, на деятельность многосторонних региональных организаций. "В геополитическом разрезе эта ситуация проверяет на прочность способность государств и их объединений к коллективным действиям в кризисных условиях", - отметил министр.