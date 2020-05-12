В Белоруссии за сутки выявили 967 случаев заражения коронавирусом

МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 967, до 24873, скончались еще семь пациентов, всего умерших 142, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.

В Белоруссии на понедельник число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составляло 23906, в том числе минздрав сообщал о 135 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.

"Зарегистрировано 24873 человека с положительным тестом на COVID-19… За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным минздрава, по всей республике выздоровели и выписаны 6974 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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В пресс-службе также сообщили, что в Белоруссии открыто 38 лабораторий, проведено 284445 тестов. При этом по медицинским показаниям налажено экспресс-тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.