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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:00
https://ria.ru/20200512/1571330321.html
В Белоруссии за сутки выявили 967 случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199812_0:176:3016:1873_1036x0_80_0_0_c5e326561030ed90c91d2ce2d4e721a5.jpg
РИА Новости

В Белоруссии за сутки выявили 967 случаев заражения коронавирусом

15:44 12.05.2020 (обновлено: 16:00 12.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 967, до 24873, скончались еще семь пациентов, всего умерших 142, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
В Белоруссии на понедельник число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составляло 23906, в том числе минздрав сообщал о 135 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.
"Зарегистрировано 24873 человека с положительным тестом на COVID-19… За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным минздрава, по всей республике выздоровели и выписаны 6974 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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В пресс-службе также сообщили, что в Белоруссии открыто 38 лабораторий, проведено 284445 тестов. При этом по медицинским показаниям налажено экспресс-тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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