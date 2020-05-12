СК в Челябинске заподозрил полицейского в избиении задержанного

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции Челябинска, который, по данным следствия, нанес травму задержанному, полицейский арестован, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, утром 6 мая в отдел полиции "Ленинский" по вызову о семейном конфликте был доставлен местный житель, ранее судимый за совершение убийства и других преступлений. В отделе полиции сотрудник правоохранительных органов, превысив служебные полномочия, нанес задержанному травмы, считает СК.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По ходатайства следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения по стражу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУМВД России по региону пояснили, что в УМВД России по Челябинску поступил вызов о том, что в одном из домов Ленинского района мужчина в алкогольном опьянении пытается сломать входную дверь в квартиру своей знакомой. На место происшествия прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, им оказался 44-летний мужчина, ранее судимый по статьям 105 (убийство) и 158 (кража) УК РФ.
По имеющейся информации, добавляет ГУМВД, в ходе разбирательства в отношении доставленного сотрудниками ППСП были применены недозволенные методы воздействия. Начальником ГУМВД России по Челябинской области назначена служебная проверка, в отдел полиции направлена специальная комиссия из числа сотрудников службы собственной безопасности и других заинтересованных подразделений регионального полицейского главка, говорится в сообщении. В случае установления вины сотрудники будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность, добавляет пресс-служба.