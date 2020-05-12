СК в Челябинске заподозрил полицейского в избиении задержанного

По данным следствия, утром 6 мая в отдел полиции "Ленинский" по вызову о семейном конфликте был доставлен местный житель, ранее судимый за совершение убийства и других преступлений. В отделе полиции сотрудник правоохранительных органов, превысив служебные полномочия, нанес задержанному травмы, считает СК.