Российских буддистов призвали молиться о медиках и жертвах COVID-19

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Международная буддийская конфедерация (IBC) и Буддийская традиционная Сангха России (БТСР) призвали верующих помолиться о медицинских работниках и людях, скончавшихся из-за коронавируса, сообщила во вторник руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.

"Международная буддийская конфедерация (IBC) и Буддийская традиционная Сангха России (БТСР) приглашают принять участие во Всемирной молитвенной неделе, приуроченной к началу священного месяца Весак, чтобы помолиться о жертвах COVID -19, а также медицинских работниках и тех, кто на переднем крае обороны отдает все свои силы, чтобы остановить пандемию", - говорится в сообщении в Facebook.

"Всемирная молитвенная неделя началась 12 мая, и российские буддисты к ней присоединились", - пояснила РИА Новости Намсараева. Верующих призвали в течение недели возносить специальные молитвы в дацанах, вихарах, монастырях и общинах, а также посвятить индивидуальные и семейные молитвы жертвам пандемии, медикам, а также "всей планете".

"Мир нуждается в силе молитвы, дабы исцелить человечество не только от пандемии, но и от всего того, что приводит к заражениям, инфекциям, бедствиям, разрушению природы и страданиям всех живых существ. Давайте вознесем вместе наши коллективные молитвы Прибежищу и Трем Драгоценностям об исцелении нашей Матери-Земли от ран, которые мы ей нанесли", - сказано в публикации на сайте Иволгинского дацана.

Также российским буддистам предложили разместить в соцсетях видео и фото и отметить их хэштегами #karunaforcorona #globalprayerweek #ibcworld , чтобы "буддисты всей Земли увидели, сколько человек поддержало эту инициативу".