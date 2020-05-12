Российских буддистов призвали молиться о медиках и жертвах COVID-19

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Международная буддийская конфедерация (IBC) и Буддийская традиционная Сангха России (БТСР) призвали верующих помолиться о медицинских работниках и людях, скончавшихся из-за коронавируса, сообщила во вторник руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.
"Международная буддийская конфедерация (IBC) и Буддийская традиционная Сангха России (БТСР) приглашают принять участие во Всемирной молитвенной неделе, приуроченной к началу священного месяца Весак, чтобы помолиться о жертвах COVID -19, а также медицинских работниках и тех, кто на переднем крае обороны отдает все свои силы, чтобы остановить пандемию", - говорится в сообщении в Facebook.
"Всемирная молитвенная неделя началась 12 мая, и российские буддисты к ней присоединились", - пояснила РИА Новости Намсараева. Верующих призвали в течение недели возносить специальные молитвы в дацанах, вихарах, монастырях и общинах, а также посвятить индивидуальные и семейные молитвы жертвам пандемии, медикам, а также "всей планете".
"Мир нуждается в силе молитвы, дабы исцелить человечество не только от пандемии, но и от всего того, что приводит к заражениям, инфекциям, бедствиям, разрушению природы и страданиям всех живых существ. Давайте вознесем вместе наши коллективные молитвы Прибежищу и Трем Драгоценностям об исцелении нашей Матери-Земли от ран, которые мы ей нанесли", - сказано в публикации на сайте Иволгинского дацана.
Также российским буддистам предложили разместить в соцсетях видео и фото и отметить их хэштегами #karunaforcorona #globalprayerweek #ibcworld , чтобы "буддисты всей Земли увидели, сколько человек поддержало эту инициативу".
Весак (тибетцы называют его Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России — Дончод хурал) - главный буддийский праздник. Верующие вспоминают день рождения Будды Татхагаты Гаутамы, достижение им просветления и паранирваны. Все эти события произошли в разные годы, но, как верят буддисты, в один и тот же день. С 2000 года этот день ежегодно празднуется ООН в знак признания вклада, который буддизм внес в духовное развитие человечества. В 2020 году Весак в России отмечали 7 мая.