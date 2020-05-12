В Нидерландах число случаев коронавируса приблизилось к 43 тысячам

За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 42 984 человека, за последние сутки было выявлено 196 новых случаев заражения. В общей сложности число умерших пациентов с коронавирусом в стране составляет 5 510 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 54. В больницы на лечение поступили свыше 11,3 тысячи человек.