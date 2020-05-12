В Нидерландах число случаев коронавируса приблизилось к 43 тысячам

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Нидерландах приблизилось к 43 тысячам, скончались более 5,5 тысячи человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 42 984 человека, за последние сутки было выявлено 196 новых случаев заражения. В общей сложности число умерших пациентов с коронавирусом в стране составляет 5 510 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 54. В больницы на лечение поступили свыше 11,3 тысячи человек.
Также отмечается, что по сравнению с мартом и первой половиной апреля снизилось число новых домов престарелых, где фиксируются заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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