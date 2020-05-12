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2020-05-12T15:41
https://ria.ru/20200512/1571330161.html
Лавров рассказал о контактах России и Венесуэлы по морскому вторжению
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РИА Новости

Лавров рассказал о контактах России и Венесуэлы по морскому вторжению

15:41 12.05.2020
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© REUTERS / Manaure QuinteroСотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
© REUTERS / Manaure Quintero
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Россия рассмотрит запрос Венесуэлы о помощи в расследовании морского вторжения, если он поступит, спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши спецслужбы находятся в контакте, и, если поступит на основе, опять же, соответствующих соглашений запрос об оказании такой помощи в такого рода делах, конечно же, он будет рассмотрен", - заявил он в ходе пресс-конвенции по итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
В начале мая глава МВД Венесуэлы сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших были убиты. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям. Власти Венесуэлы задержали за участие в нападении 34 человека.
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РоссияСергей ЛавровВенесуэлаСШАКолумбияВ мире
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