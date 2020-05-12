Япония проведет учения самолетов с американского авианосца

"От американской стороны мы получили сообщение, что на острове Иото (Иводзима) планируется провести учения по отработке на суше посадки на палубе (FCLP) авианосца "Рональд Рейган" с 14 мая по 10 июня", - сказал Коно на пресс-конференции в Токио.
Такие учения проводятся ежегодно на острове Иводзима каждый раз перед тем, как авианосец отправляется на патрулирование.
Как сообщила газета Stars and Stripes, авианосец покинул порт приписки в Йокосуке 4 мая, но часть его моряков осталась на базе, проходя карантин для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
К примеру, на другом авианосце "Теодор Рузвельт" на Гуаме в апреле было выявлено 1150 моряков, анализы которых на вирус дали положительный результат.