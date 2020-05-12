В Саратовской области умер пациент с коронавирусом

Всего в области лабораторно подтверждены 1232 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 244 человека. К 10 мая в области скончались 17 пациентов с COVID-19.

"У пациента был еще ряд хронических заболеваний, которые тоже в определенной степени повлияли на развитие заболевания. Поэтому на сегодняшний день у нас еще один пациент зарегистрирован (в числе умерших)", - добавил он.