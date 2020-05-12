Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:40
https://ria.ru/20200512/1571330064.html
В Саратовской области умер пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Саратовской области умер пациент с коронавирусом

15:40 12.05.2020
354
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших увеличилось до 18, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 1232 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 244 человека. К 10 мая в области скончались 17 пациентов с COVID-19.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
"У нас изменилось число умерших от новой коронавирусной инфекции... К сожалению, добавился еще один мужчина в возрасте 68 лет, который заболел новой коронавирусной инфекцией на территории, видимо, Москвы, приехал к нам, был госпитализирован, у него развилась достаточно тяжелая пневмония, сопровождающаяся достаточно тяжелой полиорганной недостаточностью", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
"У пациента был еще ряд хронических заболеваний, которые тоже в определенной степени повлияли на развитие заболевания. Поэтому на сегодняшний день у нас еще один пациент зарегистрирован (в числе умерших)", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000211
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваСаратовская областьОбщество
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
Власти рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 в Саратовской области
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Саратовской области у 79 медиков выявили коронавирус
Саратов
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Попова: в России десять дней нет значимого роста числа заболевших COVID
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Ученый предупредил об опасности поспешного создания вакцины от COVID-19
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Число вылечившихся от COVID-19 в Пензенской области приблизилось к 500
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Запуск воздушных шаров в честь 75-й годовщины Победы в подмосковном Дмитрове
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В калининградской больнице умерла врач-реаниматолог с коронавирусом
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
﻿Путин пообещал лично проверить реализацию выплат медикам
Женщина, находящаяся на самоизоляции из-за коронавируса на даче, пропалывает грядку
Исследование выяснило, сколько россиян уехали из городов из-за COVID-19
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
В Москве осудили мужчину, заразившего партнера ВИЧ
Котенок породы британская на выставке-продаже КоШарики Шоу в Москве
Врач рассказал, могут ли собаки и кошки заразить человека коронавирусом
Сотрудницы в лаборатории
В Саратовской области выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Эмблема на форме сотрудника полиции
СМИ: в квартире в Москве нашли тела 90-летней женщины и ее сына-инвалида
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния