В Саратовской области умер пациент с коронавирусом

САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших увеличилось до 18, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 1232 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 244 человека. К 10 мая в области скончались 17 пациентов с COVID-19.
"У нас изменилось число умерших от новой коронавирусной инфекции... К сожалению, добавился еще один мужчина в возрасте 68 лет, который заболел новой коронавирусной инфекцией на территории, видимо, Москвы, приехал к нам, был госпитализирован, у него развилась достаточно тяжелая пневмония, сопровождающаяся достаточно тяжелой полиорганной недостаточностью", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
"У пациента был еще ряд хронических заболеваний, которые тоже в определенной степени повлияли на развитие заболевания. Поэтому на сегодняшний день у нас еще один пациент зарегистрирован (в числе умерших)", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.