Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-12T15:39
https://ria.ru/20200512/1571329948.html
Рекультивация полигона "Царево" ведется в круглосуточном режиме
https://cdn21.img.ria.ru/images/153150/12/1531501299_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_17193b7da5d5aed930f3987e321d34cd.jpg
РИА Новости

Рекультивация полигона "Царево" ведется в круглосуточном режиме

15:39 12.05.2020
94
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов "Царево" в Пушкинском районе Московской области. Архивное фото
Полигон твердых бытовых отходов Царево в Пушкинском районе Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Рекультивация полигона ТКО "Царево", расположенном в Пушкинском городском округе Московской области, ведется в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба министерства экологии Подмосковья.
"По данным специалистов экологического мониторинга, работы на полигоне "Царево" идут в соответствии с графиком и с соблюдением всех мер предосторожности на фоне коронавирусной инфекции. Рекультивация ведется круглосуточно, в работе задействовано порядка 60 человек и 47 единиц техники. Для предотвращения распространения неприятных запахов работают аэрозольные распылители. В настоящее время на объекте продолжается сооружение подпорной армогрунтовой стены, выполаживание склонов полигона", - говорится в сообщении.
Полигон "Царево" был закрыт с 2017 года. На площади более 21 гектара было накоплено 4,3 миллиона тонн отходов. Проект рекультивации предполагает монтаж системы активной дегазации и установки термического обезвреживания свалочного газа мощностью пять тысяч кубометров в час. Рекультивация должна завершиться в 2021 году.
Полигон твердых бытовых отходов Ядрово в Московской области
6 апреля, 20:14Новости Подмосковья
Новый факел на полигоне "Ядрово" устранит неприятный запах
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Полигон твердых бытовых отходов
Работы по рекультивации полигона "Царево" идут круглосуточно
Ворона на старом судне на Москве-реке
В Москве на природных территориях у серых ворон появились птенцы
Бородинский угольный разрез
Экологи предложили снизить роль угля в российской экономике
Пассажиры спускаются на эскалаторе станции Курская Московского метрополитена
Первый рабочий день после смягчения ограничений в Москве
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки
В РФ предложили установить спецконтейнеры для утилизации масок и перчаток
Детеныш игрунковой обезьянки в тропическом доме Калининградского зоопарка
В Новосибирском зоопарке показали, как и что едят игрунки
Украинский военный
В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия силовиками за сутки
Туристы из Германии на побережье Гавайев
На Гавайях рассказали, как будут развивать туризм
Лисица Тимофеевна в Кроноцком заповеднике
В Кроноцком заповеднике дом инспекторов превратился в "теремок"
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК увеличит финансирование разработок по диагностике и лечению COVID-19
Тест на коронавирус
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 199
Леонид Пасечник
Глава ЛНР заявил, что процесс интеграции с Россией набирает обороты
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Экологи призвали использовать многоразовые перчатки при пандемии
Зал проведения пресс-конференций МИД Ирана, Тегеран
В МИД Ирана посоветовали американскому чиновнику перестать нести вздор
Гора Чертов палец на Алтае
Путешествие в центр мира. Загадки и мистика Алтая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния