Рекультивация полигона "Царево" ведется в круглосуточном режиме

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Рекультивация полигона ТКО "Царево", расположенном в Пушкинском городском округе Московской области, ведется в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба министерства экологии Подмосковья.
"По данным специалистов экологического мониторинга, работы на полигоне "Царево" идут в соответствии с графиком и с соблюдением всех мер предосторожности на фоне коронавирусной инфекции. Рекультивация ведется круглосуточно, в работе задействовано порядка 60 человек и 47 единиц техники. Для предотвращения распространения неприятных запахов работают аэрозольные распылители. В настоящее время на объекте продолжается сооружение подпорной армогрунтовой стены, выполаживание склонов полигона", - говорится в сообщении.
Полигон "Царево" был закрыт с 2017 года. На площади более 21 гектара было накоплено 4,3 миллиона тонн отходов. Проект рекультивации предполагает монтаж системы активной дегазации и установки термического обезвреживания свалочного газа мощностью пять тысяч кубометров в час. Рекультивация должна завершиться в 2021 году.