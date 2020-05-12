Рекультивация полигона "Царево" ведется в круглосуточном режиме

"По данным специалистов экологического мониторинга, работы на полигоне "Царево" идут в соответствии с графиком и с соблюдением всех мер предосторожности на фоне коронавирусной инфекции. Рекультивация ведется круглосуточно, в работе задействовано порядка 60 человек и 47 единиц техники. Для предотвращения распространения неприятных запахов работают аэрозольные распылители. В настоящее время на объекте продолжается сооружение подпорной армогрунтовой стены, выполаживание склонов полигона", - говорится в сообщении.