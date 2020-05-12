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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:39
https://ria.ru/20200512/1571329907.html
Власти рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 в Саратовской области
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

Власти рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 в Саратовской области

15:39 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свыше 100 пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области находятся в тяжелом состоянии, из них 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 1232 случая заражения коронавирусом. Скончались 18 пациентов с COVID-19, выздоровели 244 человека.
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"Из тяжелых пациентов 85 находятся на поддержке кислородом и 24 пациента - на аппаратах искусственной вентиляции легких на сегодняшний день", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что на стационарном лечении находятся 522 пациента с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, остальные 448 - на амбулаторном лечении.
По его словам, среди заразившихся COVID-19 105 детей, из них 18 уже выздоровели. "Тяжелых среди детей нет", - подчеркнул замминистра.
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