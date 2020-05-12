Власти рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 в Саратовской области

САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свыше 100 пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области находятся в тяжелом состоянии, из них 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 1232 случая заражения коронавирусом. Скончались 18 пациентов с COVID-19, выздоровели 244 человека.
"Из тяжелых пациентов 85 находятся на поддержке кислородом и 24 пациента - на аппаратах искусственной вентиляции легких на сегодняшний день", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что на стационарном лечении находятся 522 пациента с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, остальные 448 - на амбулаторном лечении.
По его словам, среди заразившихся COVID-19 105 детей, из них 18 уже выздоровели. "Тяжелых среди детей нет", - подчеркнул замминистра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф