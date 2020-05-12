В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч

Ранее власти Кувейта распорядились с 10 мая ввести полный запрет на передвижение во всех районах страны до 30 мая с целью предотвратить распространение коронавируса. В рамках мер по борьбе с распространением коронавируса правительство Кувейта 20 апреля приняло решение продлить всеобщие выходные в стране до 28 мая, а комендантский час увеличить на два часа - с 17.00 до 6.00.