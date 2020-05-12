В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Кувейте превысило 10 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
"Министерство здравоохранения сообщает о 991 новом подтвержденном случае, 194 случаях выздоровления и 10 новых летальных исходах. Общее число случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 достигло 10 277", - говорится в заявлении министерства.
По данным министерства, в общей сложности выздоровел 3101 человек, скончались 75.
Ранее власти Кувейта распорядились с 10 мая ввести полный запрет на передвижение во всех районах страны до 30 мая с целью предотвратить распространение коронавируса. В рамках мер по борьбе с распространением коронавируса правительство Кувейта 20 апреля приняло решение продлить всеобщие выходные в стране до 28 мая, а комендантский час увеличить на два часа - с 17.00 до 6.00.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.