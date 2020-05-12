В Ярославской области трое воспитанников детдома заразились коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Трое воспитанников детского дома в Переславле-Залесском Ярославской области заразились COVID-19, заболевание протекает бессимптомно, сообщило правительство региона во вторник.
По результатам тестирования положительный результат выявлен у трех детей и одного взрослого.
"Учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находилось в режиме карантина. Ранее здесь был зафиксирован подтвердившийся случай заболевания одного из работников. По результатам тестирования положительный результат выявлен у трех детей", - говорится в сообщении.
Возраст детей не уточняется.
Работники учреждения переведены на временный закрытый круглосуточный режим работы, усилены профилактические меры по дезинфекции помещений и соблюдению санитарных норм. В детском доме находятся 39 детей и 26 работников.
Заболевание у всех инфицированных проходит бессимптомно, но для контроля состояния здоровья дети отправлены в инфекционную больницу Ярославля под наблюдение врачей, отмечают власти. По словам главврача больницы Нины Лужинской, у всех воспитанников детдома состояние удовлетворительное.
Заболевший взрослый находится на домашней самоизоляции. Детский дом остается в режиме карантина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.