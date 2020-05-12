В Ярославской области трое воспитанников детдома заразились коронавирусом

По результатам тестирования положительный результат выявлен у трех детей и одного взрослого.

"Учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находилось в режиме карантина. Ранее здесь был зафиксирован подтвердившийся случай заболевания одного из работников. По результатам тестирования положительный результат выявлен у трех детей", - говорится в сообщении.