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В ВОЗ оценили смертность от коронавируса в России
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РИА Новости

В ВОЗ оценили смертность от коронавируса в России

15:34 12.05.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
“Такого сознательного занижения ( смертности из-за коронавируса)... На этот момент я не вижу ничего такого страшного, чтобы сказать, что Россия сознательно не хочет сообщать о летальности от коронавируса", - сказала она в эфире телеканала “Россия 24”.
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Во вторник Россия достигла второго места в рейтинге стран по количеству выявленных случаев COVID-19 - 232 243. Лидерство прочно закрепилось за США - 1 347 936.
Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальных данных. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Мелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗОбщество
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