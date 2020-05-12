В ВОЗ оценили смертность от коронавируса в России

Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальных данных. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека.