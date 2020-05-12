Россия и США проведут контакты по вопросам стратегической стабильности

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Россия и США в ближайшем будущем проведут контакты по вопросам стратегической стабильности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы найдем форму (разговора – ред.) с американскими партнерами. У нас несколько контактов предстоит в ближайшем будущем, в том числе, контакты по проблемам стратегической стабильности, глобальной безопасности", - сказал Лавров по итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Он подчеркнул, что "будет невредно" вспомнить о том, как эти вопросы решались во время Второй мировой войны.