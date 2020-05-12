Россия и США проведут контакты по вопросам стратегической стабильности

"Мы найдем форму (разговора – ред.) с американскими партнерами. У нас несколько контактов предстоит в ближайшем будущем, в том числе, контакты по проблемам стратегической стабильности, глобальной безопасности", - сказал Лавров по итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел СНГ.