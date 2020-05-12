В Великобритании продлили схему компенсации зарплат из-за COVID-19

ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Правительство Великобритании продлило до конца октября действие схемы компенсации зарплат работникам, временно оставшимся без работы из-за коронавируса . Об этом во вторник заявил министр финансов страны Риши Сунак, выступая в парламенте.

По его словам, в настоящее время в схеме участвуют 7,5 миллиона человек, которые без господдержки могли потерять работу из-за COVID-19.

"Я могу объявить сегодня, что схема компенсаций будет продлена на 4 месяца, до конца октября", - сказал министр, добавив, что таким образом схема компенсаций зарплат будет действовать в общей сложности в течение восьми месяцев.

Схема компенсации зарплат была введена в марте с целью поддержки работников наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. В рамках программы компаниям выплачиваются компенсации в размере до 80% от зарплаты, но не более 2,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц.

Всего на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса правительство Британии выделило 330 миллиардов фунтов стерлингов. Компаниям выдают кредиты, обеспеченные госгарантией, также были ввели кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам.