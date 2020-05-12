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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:29
https://ria.ru/20200512/1571328950.html
В Великобритании продлили схему компенсации зарплат из-за COVID-19
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РИА Новости

В Великобритании продлили схему компенсации зарплат из-за COVID-19

15:29 12.05.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании продлило до конца октября действие схемы компенсации зарплат работникам, временно оставшимся без работы из-за коронавируса. Об этом во вторник заявил министр финансов страны Риши Сунак, выступая в парламенте.
По его словам, в настоящее время в схеме участвуют 7,5 миллиона человек, которые без господдержки могли потерять работу из-за COVID-19.
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"Я могу объявить сегодня, что схема компенсаций будет продлена на 4 месяца, до конца октября", - сказал министр, добавив, что таким образом схема компенсаций зарплат будет действовать в общей сложности в течение восьми месяцев.
Схема компенсации зарплат была введена в марте с целью поддержки работников наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. В рамках программы компаниям выплачиваются компенсации в размере до 80% от зарплаты, но не более 2,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц.
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Всего на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса правительство Британии выделило 330 миллиардов фунтов стерлингов. Компаниям выдают кредиты, обеспеченные госгарантией, также были ввели кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВеликобританияЭкономика
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