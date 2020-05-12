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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:29
https://ria.ru/20200512/1571328916.html
В Милане около 9% медработников переболели COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570081267_0:307:3093:2047_1036x0_80_0_0_06c3ccc2a5982d4417f9e8cfc7e40ef8.jpg
РИА Новости

В Милане около 9% медработников переболели COVID-19

15:29 12.05.2020
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoВрач и пациент в отделении интенсивной терапии в больнице Сан-Раффаэле в Милане
Врач и пациент в отделении интенсивной терапии в больнице Сан-Раффаэле в Милане
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Врач и пациент в отделении интенсивной терапии в больнице Сан-Раффаэле в Милане
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Около 9% сотрудников сферы здравоохранения в Милане оказались заражены коронавирусом нового типа, у большинства зараженных были симптомы заболевания, свидетельствует препринт исследования, опубликованный на медицинском портале medRxiv.
В исследовании приняли участие 1537 медработников, среди них 1 010 женщин и 563 мужчины. Специалисты проанализировали результаты тестов, полученные в период с 24 февраля по 31 марта 2020 года. COVID-19 подтвердился у 138 медиков (8,8%), причем только у трети зараженных (41 из 138) не было симптомов инфекции. Отмечается, что больше всего зараженных коронавирусом оказалось среди лечащих врачей, а меньше всего - среди канцелярских работников и технических специалистов (частота положительных тестов составила 10,6% и 2,9% соответственно). Наиболее распространенными симптомами стали нарушение работы вкусовых и обонятельных рецепторов и повышение температуры.
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Отмечается, что и у зараженных с выраженными симптомами, и у бессимптомных между первым положительным тестом и первым отрицательным проходило в среднем 23 дня. Таким образом, в течение этого периода медики оставались инфицированы и могли являться источниками распространения вируса.
Кроме того, в ряде случаев первый тест на COVID-19 был отрицательным, а вирус подтверждался только при повторном тестировании. По мнению авторов исследования, такое наблюдение вызывает беспокойство, так как медики могли бессознательно разносить инфекцию.
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Италия находится на пятом месте в мире по числу зараженных коронавирусом нового типа и занимает третью позицию по числу летальных исходов. По последним данным, общее число заражений в стране достигло 219 814. Скончались в общей сложности 30 739 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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