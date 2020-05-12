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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:55
https://ria.ru/20200512/1571328728.html
Онищенко назвал статью FT о смертности от коронавируса в России хайпом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156377/37/1563773752_0:0:3030:1704_1036x0_80_0_0_9fac05984895b117f65796a96d7941b1.jpg
РИА Новости

Онищенко назвал статью FT о смертности от коронавируса в России хайпом

15:25 12.05.2020 (обновлено: 15:55 12.05.2020)
43340
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онишенко раскритиковал статью Financial Times о том, что статистика смертности от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше, чем официальные данные.
Политик назвал публикацию мотивированным злорадством и непрофессиональным хайпом. По его словам, окончательно подсчитать количество жертв COVID-19 можно будет только после окончания пандемии.
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"Пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится — здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп", - сказал депутат в комментарии РИА Новости.
Онищенко подчеркнул, что статистика по умершим от коронавируса еще будет корректироваться. Он отметил, что США ведут свою статистику "немного по-другому" и призвал не обращать на нее внимание.
"Единственное, что бы я сейчас попросил, — не считать по количеству проведенных тестов, а по количеству обследованных людей. Потому что в течение заболевания одного и того же больного как минимум для того, чтобы его выписать, два раза нужно дать отрицательный тест. Если они в общую кучу идут — это некорректно. Это бухгалтерский отчет, а не эпидемиологический", - заявил он.
Политик предположил, что эффективность обследования и число положительных тестов, выявленных на ранней стадии, можно увеличить путем тестирования группы риска по социальным признакам – работников торговли или городского транспорта, то есть тех, кто постоянно находится в контакте с людьми.
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"У нас давние споры на этот счет ведутся: когда-то мы делали по 20 миллионов в год обследований на ВИЧ, нас все пытались учить, в том числе и американцы. С их подачи утверждалось, что Россия нарушает права человека, проводя обследования, правда, они потом все пошли на этот принцип, потом начали его исповедовать, но, как говорится, это участь первопроходцев. Но вот эту дифференциацию групп риска, кого мы обследуем, надо выдавать. Тогда у нас будет больше аргументов в пользу того, что мы выявляем на ранних стадиях и тем самым это тоже в том числе снижает показатель, о котором так недоброжелательно печется эта газетенка", - резюмировал Онищенко.

Низкий уровень смертности

Как рассказал ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, ранняя диагностика позволяет не допускать развития коронавируса у пациентов в сложной форме и обуславливает низкий уровень смертности от вируса в России.
По его словам, эффективное тестирование позволило в целом контролировать течение заболевания. Он также отметил, что легкие или бессимптомные больные составляют около 70-80 процентов от общего число инфицированных в стране.
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Подобное мнение выразила и главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Она напомнила, что под смертностью подразумевают соотношение числа числа умерших от COVID-19 к средней численности населения.
"У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем", - сказала она.
По ее мнению, также ситуация не является критической, поскольку россияне сами воврем обращаются к врачам.

Высокий уровень здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, назвала систему здравоохранения в России главным фактором, обеспечивающим низкий уровень смертности от коронавируса.
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Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов также отметил принятые властями меры, которые позволили замедлить распространение вируса и снизить количество умерших.
Он отметил, что во многих западных странах ограничительные меры были приняты поздно, поэтому там наблюдается такая ситуация с летальными исходами.
Как рассказала накануне вице-премьер Татьяна Голикова, летальность в России в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.
В России выявили 232 тысячи зараженных коронавирусов, свыше 43 тысяч пациентов излечились, 2116 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕлена МалинниковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван КоноваловТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Financial TimesГеннадий ОнищенкоОбщество
Популярные комментарии
Лучше бы он рассказал о своем вкладе в "оптимизацию" санэпидслужбы.
12 мая, 16:40
Валерий Буланкин
1500010
"Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, назвала систему здравоохранения в России главным фактором, обеспечивающим низкий уровень смертности от коронавируса" - Нет , тут всё проще . Нас ещё не успели подсадить ( как евространы и америку) на антибиотики последнего поколения , после которых организм перестаёт самостоятельно бороться с любыми недугами - вот и весь секрет малой смертности ... Мы на столько "отсталые" что нам обычный парацитомол помогает даже до простых антибиотиков болезни редко доходят . А европа и америка уже давно и прочно сидят на современной фармокалогии - любой чих лечат самыми последними антибиотиками ... иначе никак ( если врачь их не выпишит - штраф ) ... Делайте выводы господа " Бохатые" ...
12 мая, 16:22
Сергей Froll
620015
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