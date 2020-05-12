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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:25
https://ria.ru/20200512/1571328653.html
В ЕК рассказали о мерах по поддержке экономики стран ЕС
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РИА Новости

В ЕК рассказали о мерах по поддержке экономики стран ЕС

15:25 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу нужно расширить спектр цепочек поставок продукции, чтобы его экономика была менее уязвима к глобальным кризисам, такой вывод стоит сделать по итогам анализа проблем, вызванных борьбой с пандемией коронавируса, свидетельствуют слова еврокомиссара по торговле Фила Хогана.
Он отметил, что есть ряд вещей, которые стоит изменить в мире после коронавируса.
"Это может включать в себя диверсификацию наших цепочек поставок, чтобы сделать нашу экономику менее уязвимой", - сказал он, выступая в сенате Нидерландов.
Политика открытой торговли будет важным фактором для восстановления экономики, также считает Хоган. И, по его мнению, необходимо укрепление международных правил в этой области и европейских инструментов защиты торговли.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В ЕС ввиду этого были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых в разных странах есть ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между государствами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения. Пострадали и поставки товаров в ЕС и из него. Некоторые страны уже начали ослаблять карантинные меры.
Однако экономика ЕС серьезно пострадала от борьбы с пандемией. При этом в очень серьезном положении, требующем финансовой поддержки, оказался далеко не один экономический сектор. В связи с этим Евросоюз на национальном и наднациональном уровнях заявил о мерах поддержки экономики, объем которых в случае его полной реализации может составить несколько триллионов евро.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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