В ЕК рассказали о мерах по поддержке экономики стран ЕС

БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу нужно расширить спектр цепочек поставок продукции, чтобы его экономика была менее уязвима к глобальным кризисам, такой вывод стоит сделать по итогам анализа проблем, вызванных борьбой с пандемией коронавируса , свидетельствуют слова еврокомиссара по торговле Фила Хогана.

Он отметил, что есть ряд вещей, которые стоит изменить в мире после коронавируса.

"Это может включать в себя диверсификацию наших цепочек поставок, чтобы сделать нашу экономику менее уязвимой", - сказал он, выступая в сенате Нидерландов

Политика открытой торговли будет важным фактором для восстановления экономики, также считает Хоган. И, по его мнению, необходимо укрепление международных правил в этой области и европейских инструментов защиты торговли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В ЕС ввиду этого были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых в разных странах есть ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между государствами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения. Пострадали и поставки товаров в ЕС и из него. Некоторые страны уже начали ослаблять карантинные меры.

Однако экономика ЕС серьезно пострадала от борьбы с пандемией. При этом в очень серьезном положении, требующем финансовой поддержки, оказался далеко не один экономический сектор. В связи с этим Евросоюз на национальном и наднациональном уровнях заявил о мерах поддержки экономики, объем которых в случае его полной реализации может составить несколько триллионов евро.