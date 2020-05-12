Минздрав отметил снижение смертности от болезней органов дыхания в России

"Снижение числа умерших и общего коэффициента смертности отмечается от следующих классов причин смерти: болезней органов дыхания на 9,8%, или 1 687 человек (с 17 229 в янв.-марте 2019 г. до 15 542 в янв.-марте 2020 г.), снижение наблюдалось в 58 регионах; в том числе от пневмонии на 1 102 человека, или 15,3% (с 7 201 в янв.-марте 2019 г. до 6 099 в янв.-марте 2020 г.), снижение наблюдалось в 56 регионах",- говорится в сообщении.