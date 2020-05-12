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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:43
https://ria.ru/20200512/1571328617.html
Минздрав отметил снижение смертности от болезней органов дыхания в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570853286_0:179:2641:1665_1036x0_80_0_0_bb892a05b9e788b03e572cf9030705fe.jpg
РИА Новости

Минздрав отметил снижение смертности от болезней органов дыхания в России

15:24 12.05.2020 (обновлено: 15:43 12.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Медик карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Смертность от болезней органов дыхания в январе-марте снизилась на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, от пневмоний - на 15,3%, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Снижение числа умерших и общего коэффициента смертности отмечается от следующих классов причин смерти: болезней органов дыхания на 9,8%, или 1 687 человек (с 17 229 в янв.-марте 2019 г. до 15 542 в янв.-марте 2020 г.), снижение наблюдалось в 58 регионах; в том числе от пневмонии на 1 102 человека, или 15,3% (с 7 201 в янв.-марте 2019 г. до 6 099 в янв.-марте 2020 г.), снижение наблюдалось в 56 регионах",- говорится в сообщении.
От инфекционных и паразитарных болезней смертность снизилась на 7,5%, от болезней системы кровообращения на 6,7%, от внешних причин смерти на 6,2%, от новообразований на 3,1%, отметили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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