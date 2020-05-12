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2020-05-12T15:23
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Госдума поддержала проект о расчете разумного срока судопроизводства
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РИА Новости

Госдума поддержала проект о расчете разумного срока судопроизводства

15:23 12.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ
У здания Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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У здания Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок исчисления разумного срока следствия и суда.
Изменения вносятся в статью 6.1 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ в части уточнения порядка определения момента начала исчисления разумного срока уголовного судопроизводства. В пояснительной записке отмечается, что проект подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда РФ.
"Законопроектом предусматривается включение в разумный срок уголовного судопроизводства периода со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до момента возбуждения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора", - говорится в документе.
Также на пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении законопроект с поправками в Кодекс административного судопроизводства. Инициативой предлагается внести корреспондирующее изменение в КАС об указании в административном исковом заявлении периода судопроизводства, за который должна быть присуждена компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и который исчисляется со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до момента прекращения уголовного преследования или вынесения судом обвинительного приговора.
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ЗаконодательствоГосдума РФОбщество
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