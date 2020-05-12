Госдума поддержала проект о расчете разумного срока судопроизводства

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок исчисления разумного срока следствия и суда.

Изменения вносятся в статью 6.1 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ в части уточнения порядка определения момента начала исчисления разумного срока уголовного судопроизводства. В пояснительной записке отмечается, что проект подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда РФ.