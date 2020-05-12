Госдума поддержала проект о расчете разумного срока судопроизводства

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок исчисления разумного срока следствия и суда.
Изменения вносятся в статью 6.1 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ в части уточнения порядка определения момента начала исчисления разумного срока уголовного судопроизводства. В пояснительной записке отмечается, что проект подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда РФ.
"Законопроектом предусматривается включение в разумный срок уголовного судопроизводства периода со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до момента возбуждения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора", - говорится в документе.
Также на пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении законопроект с поправками в Кодекс административного судопроизводства. Инициативой предлагается внести корреспондирующее изменение в КАС об указании в административном исковом заявлении периода судопроизводства, за который должна быть присуждена компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и который исчисляется со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до момента прекращения уголовного преследования или вынесения судом обвинительного приговора.