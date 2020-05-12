Саммит СНГ планируют провести 16 октября в Ташкенте

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Саммит Содружества независимых государств планируется провести в Ташкенте 16 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что часть документов по укреплению интеграционных связей содружества была одобрена во вторник в ходе встречи в формате видеоконференции глав МИД СНГ. Они касаются вопросов обороны и безопасности, образования, культурно-гуманитарной сферы.
"Часть этих документов выносится на Совет глав государств СНГ, который запланирован на 16 октября 2020 года в Ташкенте",- сказал глава МИД РФ.
Как отметил Лавров, накануне этого события, 15 октября, там же планируется провести новую встречу министров иностранных дел СНГ.