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2020-05-12T15:22
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Саммит СНГ планируют провести 16 октября в Ташкенте
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РИА Новости

Саммит СНГ планируют провести 16 октября в Ташкенте

15:22 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Саммит Содружества независимых государств планируется провести в Ташкенте 16 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что часть документов по укреплению интеграционных связей содружества была одобрена во вторник в ходе встречи в формате видеоконференции глав МИД СНГ. Они касаются вопросов обороны и безопасности, образования, культурно-гуманитарной сферы.
"Часть этих документов выносится на Совет глав государств СНГ, который запланирован на 16 октября 2020 года в Ташкенте",- сказал глава МИД РФ.
Как отметил Лавров, накануне этого события, 15 октября, там же планируется провести новую встречу министров иностранных дел СНГ.
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