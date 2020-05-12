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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-12T15:21
https://ria.ru/20200512/1571328319.html
В Москве на природных территориях у серых ворон появились птенцы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155531/41/1555314130_0:0:1963:1105_1036x0_80_0_0_d538598949fef5f17fdf44c03d766b2f.jpg
РИА Новости

В Москве на природных территориях у серых ворон появились птенцы

15:21 12.05.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВорона на старом судне на Москве-реке
Ворона на старом судне на Москве-реке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Ворона на старом судне на Москве-реке. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На природных территориях Москвы у серых ворон появились птенцы, сотрудники Мосприроды заметили их в Битцевском лесу, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В Москве замечены птицы, сидящие на гнездах или выкармливающие птенцов. Сотрудники ГПБУ "Мосприрода" КГХ сообщили, что яйца, например, уже снесли дрозды, а у некоторых видов птиц появились птенцы. В Битцевском лесу уже есть гнезда с птенцами серых ворон", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что вороны устраивают гнезда, которые вьют из всего, что найдут, в парках и скверах, в развилке толстых ветвей деревьев.
"Конец апреля и начало мая - горячая пора для всех птиц: гнезда уже построены, яйца снесены, один из родителей сидит на яйцах, другой собирает корм и обеспечивает сидельца питанием. Нельзя оставлять яйца – погода стоит еще прохладная", - уточняется в сообщении.
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