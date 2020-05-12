В Москве на природных территориях у серых ворон появились птенцы

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На природных территориях На природных территориях Москвы у серых ворон появились птенцы, сотрудники Мосприроды заметили их в Битцевском лесу, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В Москве замечены птицы, сидящие на гнездах или выкармливающие птенцов. Сотрудники ГПБУ "Мосприрода" КГХ сообщили, что яйца, например, уже снесли дрозды, а у некоторых видов птиц появились птенцы. В Битцевском лесу уже есть гнезда с птенцами серых ворон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вороны устраивают гнезда, которые вьют из всего, что найдут, в парках и скверах, в развилке толстых ветвей деревьев.