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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:20
https://ria.ru/20200512/1571328213.html
В Узбекистане число излечившихся от коронавируса превысило две тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число излечившихся от коронавируса превысило две тысячи

15:20 12.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 12 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса COVID-19 в Узбекистане увеличилось еще на 22 человека – до 2,01 тысячи, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Ко вторнику число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 2509, десять пациентов скончались, 1988 выздоровели.
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"Сегодня выздоровели от COVID-19 еще 22 пациента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Среди выздоровевших девять человек прибыли из других стран, остальные были инфицированы коронавирусом в результате контактов внутри республики.
По данным ведомства, в настоящее время в стране от коронавирусной инфекции полностью вылечились 2,01 тысячи человек. В больницах проходят лечение 489 пациентов, в том числе шесть - в тяжелом состоянии, добавили в минздраве.
Власти страны с 1 апреля в связи с распространением коронавируса ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет было запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.
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С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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