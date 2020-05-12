В Узбекистане число излечившихся от коронавируса превысило две тысячи

ТАШКЕНТ, 12 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса Число выздоровевших после коронавируса COVID-19 Узбекистане увеличилось еще на 22 человека – до 2,01 тысячи, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции , выявили первый в республике случай COVID-19. Ко вторнику число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 2509, десять пациентов скончались, 1988 выздоровели.

"Сегодня выздоровели от COVID-19 еще 22 пациента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Среди выздоровевших девять человек прибыли из других стран, остальные были инфицированы коронавирусом в результате контактов внутри республики.

По данным ведомства, в настоящее время в стране от коронавирусной инфекции полностью вылечились 2,01 тысячи человек. В больницах проходят лечение 489 пациентов, в том числе шесть - в тяжелом состоянии, добавили в минздраве.

Власти страны с 1 апреля в связи с распространением коронавируса ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет было запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.