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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:19
https://ria.ru/20200512/1571328126.html
Лавров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в ЕС
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_0:0:2915:1641_1036x0_80_0_0_5a84bddb03217d8959a8b26616ac0f65.jpg
РИА Новости

Лавров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в ЕС

15:19 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские официальные лица никогда не выступали с заявлениями о том, что Евросоюз не в состоянии справиться с пандемией, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я не припомню ни одного заявления официальных лиц РФ о том, что Евросоюз каким-то образом оказался неадекватен для того, чтобы справляться с пандемией", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, комментируя ситуацию с распространением коронавируса.
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Как отметил российский министр, Москва "солидарна с Евросоюзом, как и со всеми другими странами". "Мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи. И мы принимаем помощь от зарубежных стран", - напомнил Лавров.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровСНГЕвросоюзВ мире
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