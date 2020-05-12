Лавров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в ЕС

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские официальные лица никогда не выступали с заявлениями о том, что Евросоюз не в состоянии справиться с пандемией, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я не припомню ни одного заявления официальных лиц РФ о том, что Евросоюз каким-то образом оказался неадекватен для того, чтобы справляться с пандемией", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, комментируя ситуацию с распространением коронавируса.
Как отметил российский министр, Москва "солидарна с Евросоюзом, как и со всеми другими странами". "Мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи. И мы принимаем помощь от зарубежных стран", - напомнил Лавров.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.