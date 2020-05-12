Васильев рассказал об изменениях в облике москвичек во время пандемии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ведущий передачи "Модный приговор" Александр Васильев, недавно переболевший COVID-19 и сидевший на карантине, поделился своими впечатлениями от нового облика жителей столицы. Об этом он рассказал в Instagram.
"Резиновые перчатки, как я заметил, в большинстве своем голубого и синего цветов. Это продиктует определенный тренд для многих кокетливых, модных женщин, которые выходят в город за покупкой продуктов или выгуливать своих домашних питомцев. Они уже сразу будут искать аксессуары синего цвета: платочек или шарфик на шею, головной убор", — написал он. ⠀
Он также отметил множество оригинальных масок: "С цветочками и с аппликациями, и со стразами, как у Филиппа Киркорова".
"Русский народ талантлив в выдумке, особенно если ему задать верное направление. И под хохлому маски разрисуют, и под гжель, вот увидите", — добавил он.
Александра Васильева госпитализировали с пневмонией в начале апреля. Тест на коронавирус оказался положительным, и его отправили лечиться в инфекционную больницу в Коммунарке. В конце апреля его выписали, но еще некоторое время он восстанавливался после заболевания дома.
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