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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:38
https://ria.ru/20200512/1571328081.html
Васильев рассказал об изменениях в облике москвичек во время пандемии
https://cdn21.img.ria.ru/images/153163/16/1531631685_0:123:2688:1635_1036x0_80_0_0_493e2900341ef1dd28d65286c7e2d362.jpg
РИА Новости

Васильев рассказал об изменениях в облике москвичек во время пандемии

15:23 12.05.2020 (обновлено: 15:38 12.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев
Историк моды Александр Васильев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ведущий передачи "Модный приговор" Александр Васильев, недавно переболевший COVID-19 и сидевший на карантине, поделился своими впечатлениями от нового облика жителей столицы. Об этом он рассказал в Instagram.
"Резиновые перчатки, как я заметил, в большинстве своем голубого и синего цветов. Это продиктует определенный тренд для многих кокетливых, модных женщин, которые выходят в город за покупкой продуктов или выгуливать своих домашних питомцев. Они уже сразу будут искать аксессуары синего цвета: платочек или шарфик на шею, головной убор", — написал он. ⠀
Он также отметил множество оригинальных масок: "С цветочками и с аппликациями, и со стразами, как у Филиппа Киркорова".

"Русский народ талантлив в выдумке, особенно если ему задать верное направление. И под хохлому маски разрисуют, и под гжель, вот увидите", — добавил он.

Александра Васильева госпитализировали с пневмонией в начале апреля. Тест на коронавирус оказался положительным, и его отправили лечиться в инфекционную больницу в Коммунарке. В конце апреля его выписали, но еще некоторое время он восстанавливался после заболевания дома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Историк моды Александр Васильев
21 апреля, 12:44Распространение нового коронавируса
Историк моды Васильев выписался из Коммунарки
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Распространение нового коронавирусаРоссияШоу-бизнесАлександр Васильев (историк моды)Москва
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