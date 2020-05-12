Госдума приняла в I чтении проект о создании единого реестра турагентов

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Государственная Дума во вторник приняла в первом чтении законопроект, предполагающий создание в России с 2021 года единого реестра турагентов.
Соответствующий проект был внесен в Госдуму правительством России. Согласно документу, туроператор будет вносить сведения о турагенте в реестр, заполняя электронную форму или размещая информацию в личном кабинете туроператора в системе Единого федерального реестра туроператоров.
Кроме того, туроператор будет обязан внести сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом путем внесения отметки в личном кабинете туроператора в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента наступления события. Наличие в реестре записи о турагенте с информацией о конкретном туроператоре является подтверждением того, что между турагентом и туроператором заключен договор о реализации и продвижении турпродукта.
"Законопроект направлен на повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, создание прозрачного и контролируемого рынка турагентской деятельности", - говорится в пояснительной записке к проекту.