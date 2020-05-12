Госдума приняла в I чтении проект о создании единого реестра турагентов

Кроме того, туроператор будет обязан внести сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом путем внесения отметки в личном кабинете туроператора в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента наступления события. Наличие в реестре записи о турагенте с информацией о конкретном туроператоре является подтверждением того, что между турагентом и туроператором заключен договор о реализации и продвижении турпродукта.