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2020-05-12T15:46
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Госдума приняла в I чтении проект о создании единого реестра турагентов
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РИА Новости

Госдума приняла в I чтении проект о создании единого реестра турагентов

15:17 12.05.2020 (обновлено: 15:46 12.05.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Государственная Дума во вторник приняла в первом чтении законопроект, предполагающий создание в России с 2021 года единого реестра турагентов.
Соответствующий проект был внесен в Госдуму правительством России. Согласно документу, туроператор будет вносить сведения о турагенте в реестр, заполняя электронную форму или размещая информацию в личном кабинете туроператора в системе Единого федерального реестра туроператоров.
Кроме того, туроператор будет обязан внести сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом путем внесения отметки в личном кабинете туроператора в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента наступления события. Наличие в реестре записи о турагенте с информацией о конкретном туроператоре является подтверждением того, что между турагентом и туроператором заключен договор о реализации и продвижении турпродукта.
"Законопроект направлен на повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, создание прозрачного и контролируемого рынка турагентской деятельности", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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