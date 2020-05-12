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2020-05-12T15:14
https://ria.ru/20200512/1571327793.html
Мордовские медработники получили допвыплаты за март и апрель
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РИА Новости

Мордовские медработники получили допвыплаты за март и апрель

15:14 12.05.2020
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкФельдшер бригады экстренного реагирования
Фельдшер бригады экстренного реагирования
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Фельдшер бригады экстренного реагирования . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Медицинские работники в Мордовии, работающие с больными COVID-19, получили дополнительные выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты.
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"По информации министра здравоохранения Республики Мордовия Олега Маркина, доплаты за март и апрель в Мордовии выплачены всем медицинским работникам, которым они были назначены в соответствии с указом президента РФ", - сообщили агентству в пресс-службе главы региона.
Общее число заболевших коронавирусом в Мордовии составляет 1225 человек. Полностью выздоровели 237 человек, восемь скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика МордовияЗдоровье - Общество
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