Мордовские медработники получили допвыплаты за март и апрель

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Медицинские работники в Мордовии, работающие с больными COVID-19, получили дополнительные выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты.
"По информации министра здравоохранения Республики Мордовия Олега Маркина, доплаты за март и апрель в Мордовии выплачены всем медицинским работникам, которым они были назначены в соответствии с указом президента РФ", - сообщили агентству в пресс-службе главы региона.
Общее число заболевших коронавирусом в Мордовии составляет 1225 человек. Полностью выздоровели 237 человек, восемь скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.