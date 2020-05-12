Помощница депутата Госдумы Максимовой рассказала о ее состоянии

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. У депутата Госдумы Светланы Максимовой, госпитализированной с коронавирусом, поражена часть легких, но она дышит самостоятельно, к аппарату ИВЛ ее не подключали, сообщила РИА Новости ее помощница Наталия Кузьмина.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник заявил, что Максимова находится "в тяжелом положении".
"Состояние у нее улучшается, динамика есть. Часть легких у нее поражена, и она дышит сама, чем очень удивляет врачей, но тем не менее к ИВЛ ее не подключали", - сказала Кузьмина.
По ее словам, Максимова перестала задыхаться, у нее спала температура. Она предполагает, что Максимова будет оставаться в больнице до конца мая.
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