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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T20:10
https://ria.ru/20200512/1571327695.html
Помощница депутата Госдумы Максимовой рассказала о ее состоянии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571047217_0:0:601:338_1036x0_80_0_0_810104238c6b4a012cd24cc8f5277d3d.jpg
РИА Новости

Помощница депутата Госдумы Максимовой рассказала о ее состоянии

15:11 12.05.2020 (обновлено: 20:10 12.05.2020)
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© Фото : сайт партии "Единая Россия"Светлана Максимова
Светлана Максимова
© Фото : сайт партии "Единая Россия"
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. У депутата Госдумы Светланы Максимовой, госпитализированной с коронавирусом, поражена часть легких, но она дышит самостоятельно, к аппарату ИВЛ ее не подключали, сообщила РИА Новости ее помощница Наталия Кузьмина.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник заявил, что Максимова находится "в тяжелом положении".
"Состояние у нее улучшается, динамика есть. Часть легких у нее поражена, и она дышит сама, чем очень удивляет врачей, но тем не менее к ИВЛ ее не подключали", - сказала Кузьмина.
По ее словам, Максимова перестала задыхаться, у нее спала температура. Она предполагает, что Максимова будет оставаться в больнице до конца мая.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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