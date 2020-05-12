Путин назначил генерал-лейтенанта Рассохова запредом СК

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова заместителем председателя СК России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале нормативно-правовых актов.
"Назначить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича заместителем председателя Следственного Комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Добавляется, что указ вступает силу со дня его подписания.