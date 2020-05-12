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2020-05-12T15:08
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Путин назначил генерал-лейтенанта Рассохова запредом СК
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РИА Новости

Путин назначил генерал-лейтенанта Рассохова запредом СК

15:08 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова заместителем председателя СК России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале нормативно-правовых актов.
"Назначить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича заместителем председателя Следственного Комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Добавляется, что указ вступает силу со дня его подписания.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинПолитика
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