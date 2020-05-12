Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом

"Мы солидарны с Евросоюзом, как и со всеми другими странами. Мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи, и мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать и от членов Евросоюза, и от Соединенных Штатов уже принимаем, как вы знаете", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в формате видеоконференции.