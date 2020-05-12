Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы солидарны с Евросоюзом, как и со всеми другими странами. Мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи, и мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать и от членов Евросоюза, и от Соединенных Штатов уже принимаем, как вы знаете", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в формате видеоконференции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф