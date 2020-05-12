Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:12
https://ria.ru/20200512/1571327149.html
Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570352990_0:135:3058:1856_1036x0_80_0_0_9b43274f7a48a866c3b01b8b953361d3.jpg
РИА Новости

Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом

15:05 12.05.2020 (обновлено: 15:12 12.05.2020)
8147
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы солидарны с Евросоюзом, как и со всеми другими странами. Мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи, и мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать и от членов Евросоюза, и от Соединенных Штатов уже принимаем, как вы знаете", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в формате видеоконференции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Врач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
7 мая, 14:48Распространение нового коронавируса
Эксперт сравнил заболеваемость коронавирусом в России и США
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
171411116
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаВОЗКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровСШАВ мире
Популярные комментарии
А что так? А как же "до последней капли крови"... И вообще, не патриотично как-то.
12 мая, 16:20
pp164
650002
Не верю! Как это проклятущий запад осмелился нам помогать? Не по правилам это, не по пацански.
12 мая, 16:33
Василий Кнутт
361001
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко назвал статью FT о смертности от коронавируса в России хайпом
Коронавирус COVID-19
ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Предотвращение теракта в Кимрах. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовала видео задержания потенциального террориста в Кимрах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал бороться с коронавирусом без истерии
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал предложение об отмене голосования по Конституции
Владимир Жириновский
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции из-за пандемии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Философ, писатель, публицист Константин Крылов
Умер писатель Константин Крылов
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Названа дата публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
США приостановили развертывание поставленных Россией аппаратов ИВЛ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в ЕС
Город Краснодар
В Краснодарском крае возобновили работу промпредприятия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
Лента новостейМолния