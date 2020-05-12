Экологи предложили снизить роль угля в российской экономике

"Принять в 2020 году Стратегию низкоуглеродного развития, включающую не только задачу сокращения выбросов парниковых газов, но и эффективное управление лесными и водно-болотными угодьями как системами поглощения СО2… Первоочередным шагом должен быть отказ от угольной генерации в крупных городах и переход на более экологичные источники - природный газ или существующие мощности ГЭС", - говорится в послании.