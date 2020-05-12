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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:04
https://ria.ru/20200512/1571327062.html
В России продажи новых грузовиков в апреле снизились на треть
https://cdn24.img.ria.ru/images/17230/62/172306230_0:115:3000:1803_1036x0_80_0_0_b51c33d37286ee142d35ac6dc4a84e0f.jpg
РИА Новости

В России продажи новых грузовиков в апреле снизились на треть

15:04 12.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Безносов / Перейти в фотобанкРабота "Горьковского автомобильного завода"
Работа Горьковского автомобильного завода
© РИА Новости / Михаил Безносов
Перейти в фотобанк
Работа "Горьковского автомобильного завода". Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Объем рынка новых грузовых автомобилей в России в апреле сократился на 32,5% по сравнению с апрелем 2019 года и составил 4,7 тысячи единиц, следует из данных аналитики "Автостата".
Как отмечают эксперты агентства, столь ощутимое падение рынка во многом произошло из-за ограничений в работе авторитейлеров, вызванных пандемией коронавируса.
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"Первенство среди марок на рынке грузовиков по-прежнему удерживает российский "Камаз", на долю которого в апреле пришлось более трети (37,8%) от общего объема. В количественном выражении это соответствует 1783 штукам - на 27,5% меньше, чем в апреле 2019 года. Гораздо меньшим тиражом за этот период разошлись грузовики марки "ГАЗ". Этот бренд занял второе место в рейтинге с результатом 497 автомобилей (-31,9%). Далее следуют шведские Scania (313 штук, -32%) и Volvo (291 машина, -37,8%)", - говорится в сообщении.
Кроме них, в топ-5 грузового сегмента вошел еще и российский "Урал" (278 штук), который стал единственным брендом в рейтинге, показавшим за отчетный период положительную динамику (+6,9%), остальные же девять брендов-лидеров по итогам апреля 2020 года оказались в минусе, а наибольшее падение отмечено у Mercedes-Benz (-58,3%), подсчитал "Автостат".
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"Лидером среди моделей вновь стал "Камаз-43118", показатель которого по итогам прошлого месяца составил 412 экземпляров (-26,6%). На втором и третьем местах расположились "Камаз-65115" (389 штук, -20,9%) и "ГАЗ Gazon Next" (329 штук, -38,4%) соответственно. Кроме них, в топ-5 апреля попали "Камаз-5490 (253 тягача, -53,1%) и "Камаз-6520" (193 штук, +10,3%)", - также отмечается в сообщении.
Из аналитики следует, что по итогам первых четырех месяцев 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 22,1 тысячи единиц, что на 10% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАвтостатГруппа ГАЗVolvo ABНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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