В России продажи новых грузовиков в апреле снизились на треть

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Объем рынка новых грузовых автомобилей в России в апреле сократился на 32,5% по сравнению с апрелем 2019 года и составил 4,7 тысячи единиц, следует из данных аналитики " Объем рынка новых грузовых автомобилей в России в апреле сократился на 32,5% по сравнению с апрелем 2019 года и составил 4,7 тысячи единиц, следует из данных аналитики " Автостата ".

Как отмечают эксперты агентства, столь ощутимое падение рынка во многом произошло из-за ограничений в работе авторитейлеров, вызванных пандемией коронавируса.

"Первенство среди марок на рынке грузовиков по-прежнему удерживает российский "Камаз", на долю которого в апреле пришлось более трети (37,8%) от общего объема. В количественном выражении это соответствует 1783 штукам - на 27,5% меньше, чем в апреле 2019 года. Гораздо меньшим тиражом за этот период разошлись грузовики марки " ГАЗ ". Этот бренд занял второе место в рейтинге с результатом 497 автомобилей (-31,9%). Далее следуют шведские Scania (313 штук, -32%) и Volvo (291 машина, -37,8%)", - говорится в сообщении.

Кроме них, в топ-5 грузового сегмента вошел еще и российский "Урал" (278 штук), который стал единственным брендом в рейтинге, показавшим за отчетный период положительную динамику (+6,9%), остальные же девять брендов-лидеров по итогам апреля 2020 года оказались в минусе, а наибольшее падение отмечено у Mercedes-Benz (-58,3%), подсчитал "Автостат".

"Лидером среди моделей вновь стал "Камаз-43118", показатель которого по итогам прошлого месяца составил 412 экземпляров (-26,6%). На втором и третьем местах расположились "Камаз-65115" (389 штук, -20,9%) и "ГАЗ Gazon Next" (329 штук, -38,4%) соответственно. Кроме них, в топ-5 апреля попали "Камаз-5490 (253 тягача, -53,1%) и "Камаз-6520" (193 штук, +10,3%)", - также отмечается в сообщении.

Из аналитики следует, что по итогам первых четырех месяцев 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 22,1 тысячи единиц, что на 10% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.