Медсестра умерла, спасая без защитного костюма зараженного коронавирусом

Автомобиль скорой помощи на месте стрельбы в Орландо, США

© AP Photo / John Raoux Автомобиль скорой помощи на месте стрельбы в Орландо, США

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Лос-Анджелесе медсестра реанимировала зараженного коронавирусом пациента и умерла от этой же инфекции спустя две недели, пишет Los Angeles Times.

Как рассказали газете коллеги 61-летней Силии Маркос, она оказывала больному помощь без защитного костюма. Мужчина перестал дышать, и медсестра опасалась, что, переодевшись, потеряет время.

При этом издание приводит и другую версию гибели женщины. Одна из медсестер на условиях анонимности рассказала, что в этой больнице персоналу не выдают достаточно защитных масок. Местное управление по охране труда связало смерть женщины с нехваткой средств индивидуальной защиты. Представители больницы эти обвинения отрицают.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек, 283 тысячи скончались.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, где общее количество случаев инфицирования достигло 1,3 миллиона, а более 80 тысяч пациентов умерли.