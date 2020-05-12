Медсестра умерла, спасая без защитного костюма зараженного коронавирусом

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Лос-Анджелесе медсестра реанимировала зараженного коронавирусом пациента и умерла от этой же инфекции спустя две недели, пишет Los Angeles Times.
Как рассказали газете коллеги 61-летней Силии Маркос, она оказывала больному помощь без защитного костюма. Мужчина перестал дышать, и медсестра опасалась, что, переодевшись, потеряет время.
При этом издание приводит и другую версию гибели женщины. Одна из медсестер на условиях анонимности рассказала, что в этой больнице персоналу не выдают достаточно защитных масок. Местное управление по охране труда связало смерть женщины с нехваткой средств индивидуальной защиты. Представители больницы эти обвинения отрицают.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек, 283 тысячи скончались.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, где общее количество случаев инфицирования достигло 1,3 миллиона, а более 80 тысяч пациентов умерли.
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