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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:39
https://ria.ru/20200512/1571326888.html
Медсестра умерла, спасая без защитного костюма зараженного коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/149587/13/1495871366_0:0:2785:1568_1036x0_80_0_0_31dba4845d42482d6e72f3a3dba177de.jpg
РИА Новости

Медсестра умерла, спасая без защитного костюма зараженного коронавирусом

15:00 12.05.2020 (обновлено: 17:39 12.05.2020)
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© AP Photo / John RaouxАвтомобиль скорой помощи на месте стрельбы в Орландо, США
Автомобиль скорой помощи на месте стрельбы в Орландо, США
© AP Photo / John Raoux
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Лос-Анджелесе медсестра реанимировала зараженного коронавирусом пациента и умерла от этой же инфекции спустя две недели, пишет Los Angeles Times.
Как рассказали газете коллеги 61-летней Силии Маркос, она оказывала больному помощь без защитного костюма. Мужчина перестал дышать, и медсестра опасалась, что, переодевшись, потеряет время.
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При этом издание приводит и другую версию гибели женщины. Одна из медсестер на условиях анонимности рассказала, что в этой больнице персоналу не выдают достаточно защитных масок. Местное управление по охране труда связало смерть женщины с нехваткой средств индивидуальной защиты. Представители больницы эти обвинения отрицают.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек, 283 тысячи скончались.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, где общее количество случаев инфицирования достигло 1,3 миллиона, а более 80 тысяч пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Лос-АнджелесСШАВ мире
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