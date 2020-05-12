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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:59
https://ria.ru/20200512/1571326812.html
В Волгограде у шести медиков выявили коронавирус
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РИА Новости

В Волгограде у шести медиков выявили коронавирус

14:59 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 12 мая – РИА Новости. Главный врач Волгоградской областной клинической больницы №3 лечится от COVID-19 в своем медучреждении в изолированном боксе и продолжает руководить стационаром, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов.
По словам Алимова, коронавирусная инфекция подтверждена у шести медиков больницы, в частности, кроме главврача заразился и ее заместитель. Главрач, отметил чиновник, проходит лечение в своем госпитале, где есть изолированный бокс, и продолжает работу оттуда.
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"В этом боксе полностью соблюдаются условия инфекционного стационара. В отсутствие заместителя и ввиду того, что она (главврач) относительно благополучно себя чувствует, она помогает в управлении стационаром", - сообщил он.
Согласно данным на сайте медучреждения, главврачом в больнице работает Елена Левшина.
По данным оперштаба, на 12 мая в Волгоградской области зарегистрировано 1135 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 316 человек, скончались 12.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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