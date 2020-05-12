В Волгограде у шести медиков выявили коронавирус

По словам Алимова, коронавирусная инфекция подтверждена у шести медиков больницы, в частности, кроме главврача заразился и ее заместитель. Главрач, отметил чиновник, проходит лечение в своем госпитале, где есть изолированный бокс, и продолжает работу оттуда.

"В этом боксе полностью соблюдаются условия инфекционного стационара. В отсутствие заместителя и ввиду того, что она (главврач) относительно благополучно себя чувствует, она помогает в управлении стационаром", - сообщил он.