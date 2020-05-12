В Курганской области продлили режимы самоизоляции и пропусков

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Власти Власти Курганской области продлили до особого распоряжения режим самоизоляции и цифровых пропусков, а также ограничения при въезде в регион в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщил во вторник региональный оперштаб.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в майские праздники в Курганской области до особого распоряжения сохраняются режим самоизоляции, пропускной режим и ограничения при въезде на территорию Курганской области. Такое решение принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Оно также принималось с учетом того, что на этой неделе в регион должны прибыть несколько десятков курганцев, работавших вахтовым методом в Якутии, где произошла вспышка COVID-19, уточняется в сообщении.

Кроме того, оперштаб разрешил с 12 мая начать работу организациям, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, за исключением: предприятий общепита, ТРЦ, массажных салонов, соляриев, бань, саун, клубов, дискотек, кинотеатров и компаний, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, добавляется в сообщении. Образовательные услуги продолжают осуществляться только в дистанционной форме, поясняет оперштаб.

Как сообщалось, в регионе введен особый порядок перемещения граждан и транспортных средств - установлено ограничение на въезд лиц, не имеющих регистрации в Курганской области, посты ДПС на въездах работают круглосуточно. Также, как пояснял губернатор региона Вадим Шумков , в регионе введен режим повышенной готовности, который предполагает, что человек, выходя из дома, должен отправлять СМС или сообщение в мессенджер, получая таким образом цифровой пропуск, пропуск не нужно получать для выхода на работу и в ближайшие магазин или аптеку.

По данным оперштаба, в области на 12 мая зафиксировано 90 случаев новой коронавирусной инфекции, по выздоровлению выписаны 38 заболевших.