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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:59
https://ria.ru/20200512/1571326772.html
В Курганской области продлили режимы самоизоляции и пропусков
https://cdn25.img.ria.ru/images/152994/31/1529943157_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_006a4d5ece940c3eafc0177e315cbc45.jpg
РИА Новости

В Курганской области продлили режимы самоизоляции и пропусков

14:59 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Кузьмин / Перейти в фотобанкВид на Курган
Вид на Курган
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в фотобанк
Вид на Курган. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Власти Курганской области продлили до особого распоряжения режим самоизоляции и цифровых пропусков, а также ограничения при въезде в регион в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщил во вторник региональный оперштаб.
"В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в майские праздники в Курганской области до особого распоряжения сохраняются режим самоизоляции, пропускной режим и ограничения при въезде на территорию Курганской области. Такое решение принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении.
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Оно также принималось с учетом того, что на этой неделе в регион должны прибыть несколько десятков курганцев, работавших вахтовым методом в Якутии, где произошла вспышка COVID-19, уточняется в сообщении.
Кроме того, оперштаб разрешил с 12 мая начать работу организациям, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, за исключением: предприятий общепита, ТРЦ, массажных салонов, соляриев, бань, саун, клубов, дискотек, кинотеатров и компаний, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, добавляется в сообщении. Образовательные услуги продолжают осуществляться только в дистанционной форме, поясняет оперштаб.
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Как сообщалось, в регионе введен особый порядок перемещения граждан и транспортных средств - установлено ограничение на въезд лиц, не имеющих регистрации в Курганской области, посты ДПС на въездах работают круглосуточно. Также, как пояснял губернатор региона Вадим Шумков, в регионе введен режим повышенной готовности, который предполагает, что человек, выходя из дома, должен отправлять СМС или сообщение в мессенджер, получая таким образом цифровой пропуск, пропуск не нужно получать для выхода на работу и в ближайшие магазин или аптеку.
По данным оперштаба, в области на 12 мая зафиксировано 90 случаев новой коронавирусной инфекции, по выздоровлению выписаны 38 заболевших.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вадим ШумковКурганская областьОбщество
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