Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T18:43
https://ria.ru/20200512/1571326724.html
Глава Белгазпромбанка намерен участвовать в выборах президента Белоруссии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107697_181:0:2890:1524_1036x0_80_0_0_02b36c33c7b18b8a87bd5bf07ad3cb1f.jpg
РИА Новости

Глава Белгазпромбанка намерен участвовать в выборах президента Белоруссии

14:58 12.05.2020 (обновлено: 18:43 12.05.2020)
620
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Минске
Избирательный участок в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Председатель правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктор Бабарико заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в Белоруссии.
Белгазпромбанк начал деятельность в 1990 году. Его основными акционерами являются "Газпром" и Газпромбанк. Бабарико занимает должность председателя правления с июля 2000 года.

"Итак, я буду выдвигать свою кандидатуру на выборах 9 августа", - написал Бабарико на своей странице в Facebook. При этом он отметил, что "не наивный человек" и прекрасно понимает "те граничные условия и правила игры", которые сформированы на этом поле в Белоруссии.

Позднее пресс-служба банка сообщила, что Бабарико покинул должность председателя правления.
Кроме того, о желании баллотироваться на высший государственный пост в республике сообщили и другие граждане. В частности, среди них – бывший депутат нижней палаты парламента (Палаты представителей) Анна Канопацкая. Между тем ряд оппозиционных партий и движений страны заявили, что отказываются принимать участие в избирательной кампании в текущих условиях из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
1 января, 01:42
Лукашенко рассказал, что предстоит определить белорусам на выборах
Согласно плану выборов на сайте ЦИК Белоруссии, претендент на пост президента должен не позднее 15 мая подать в Центризбирком документы для регистрации инициативной группы. Ее члены с 21 мая по 19 июня включительно смогут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата. По последней информации ЦИК, четыре человека подали в комиссию заявления на регистрацию своих инициативных групп.
Кандидаты в президенты должны собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Сбор подписей осуществляется членами инициативной группы.
Выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация - с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в его проведении возникнет необходимость, должен пройти не позднее, чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.
Забытая интрига Белоруссии: президентские выборы пройдут 9 августа
8 мая, 16:17
1220002
Обсудить 2
Виктор БабарикоЦИК БелоруссииГазпромГазпромбанкБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Пожар в 22-этажном доме на юге Москвы
На юге Москвы произошел пожар в 22-этажном жилом доме
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригласил главу ВОЗ посетить Белоруссию
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала, кого коснутся выплаты на детей от трех до семи лет
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Власти Москвы назвали закупочные цены масок для продажи в метро
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Франц Клинцевич
Клинцевич призвал перейти к мерам экономического воздействия на Польшу
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
Лента новостейМолния