Глава Белгазпромбанка намерен участвовать в выборах президента Белоруссии

МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Председатель правления ОАО "Белгазпромбанк" Председатель правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктор Бабарико заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в Белоруссии.

Белгазпромбанк начал деятельность в 1990 году. Его основными акционерами являются "Газпром" и Газпромбанк. Бабарико занимает должность председателя правления с июля 2000 года.

"Итак, я буду выдвигать свою кандидатуру на выборах 9 августа", - написал Бабарико на своей странице в Facebook. При этом он отметил, что "не наивный человек" и прекрасно понимает "те граничные условия и правила игры", которые сформированы на этом поле в Белоруссии.

Позднее пресс-служба банка сообщила, что Бабарико покинул должность председателя правления.

Кроме того, о желании баллотироваться на высший государственный пост в республике сообщили и другие граждане. В частности, среди них – бывший депутат нижней палаты парламента (Палаты представителей) Анна Канопацкая. Между тем ряд оппозиционных партий и движений страны заявили, что отказываются принимать участие в избирательной кампании в текущих условиях из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Согласно плану выборов на сайте ЦИК Белоруссии, претендент на пост президента должен не позднее 15 мая подать в Центризбирком документы для регистрации инициативной группы. Ее члены с 21 мая по 19 июня включительно смогут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата. По последней информации ЦИК, четыре человека подали в комиссию заявления на регистрацию своих инициативных групп.

Кандидаты в президенты должны собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Сбор подписей осуществляется членами инициативной группы.

Выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация - с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в его проведении возникнет необходимость, должен пройти не позднее, чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.