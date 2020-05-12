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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:54
https://ria.ru/20200512/1571326503.html
В Воронежской области 352 человека вылечились от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972435_0:217:2870:1831_1036x0_80_0_0_b56ae6a27e606b4c3b99e06e130e7bcb.jpg
РИА Новости

В Воронежской области 352 человека вылечились от коронавируса

14:54 12.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата для больных с коронавирусом
Палата для больных с коронавирусом
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Палата для больных с коронавирусом. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Свыше 70 человек в Воронежской области за сутки выздоровели после коронавирусной инфекции, общее число победивших болезнь выросло до 352, сообщает правительство региона.
В Воронежской области, по данным на утро вторника, коронавирус подтвержден у 943 человек, умерли 14 пациентов.
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"Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области достигло 352 человек", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что почти треть всех заболевших коронавирусом в регионе, 306 человек, проходят лечение амбулаторно.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВоронежская область
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