В Воронежской области 352 человека вылечились от коронавируса

Палата для больных с коронавирусом. Архивное фото

Палата для больных с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Свыше 70 человек в Свыше 70 человек в Воронежской области за сутки выздоровели после коронавирусной инфекции, общее число победивших болезнь выросло до 352, сообщает правительство региона.

В Воронежской области, по данным на утро вторника, коронавирус подтвержден у 943 человек, умерли 14 пациентов.

"Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области достигло 352 человек", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что почти треть всех заболевших коронавирусом в регионе, 306 человек, проходят лечение амбулаторно.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.