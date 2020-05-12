В Воронежской области 352 человека вылечились от коронавируса

ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Свыше 70 человек в Воронежской области за сутки выздоровели после коронавирусной инфекции, общее число победивших болезнь выросло до 352, сообщает правительство региона.
В Воронежской области, по данным на утро вторника, коронавирус подтвержден у 943 человек, умерли 14 пациентов.
"Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области достигло 352 человек", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что почти треть всех заболевших коронавирусом в регионе, 306 человек, проходят лечение амбулаторно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.