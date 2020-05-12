На Урале суд продлил арест мужчины, убившего потерпевшую по его делу

"Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил в отношении Попова Вячеслава срок содержания под стражей. Обвиняемого по части 1 статьи 105 ("Убийство"), части 3 статьи 30, пунктам "а, б" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Мера пресечения продлена по 17 августа 2020 года включительно. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток", - говорится в сообщении.