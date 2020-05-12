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2020-05-12T14:54
https://ria.ru/20200512/1571326474.html
На Урале суд продлил арест мужчины, убившего потерпевшую по его делу
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РИА Новости

На Урале суд продлил арест мужчины, убившего потерпевшую по его делу

14:54 12.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 17 августа арест жителя Первоуральска Вячеслава Попова, который в суде ранил пристава и возле здания городского суда убил женщину, проходившую потерпевшей по его уголовному делу о побоях, сообщает во вторник суд.
"Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил в отношении Попова Вячеслава срок содержания под стражей. Обвиняемого по части 1 статьи 105 ("Убийство"), части 3 статьи 30, пунктам "а, б" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Мера пресечения продлена по 17 августа 2020 года включительно. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток", - говорится в сообщении.
Свердловский облсуд сообщает, что Попов обвиняется в том, что 18 марта, вооружившись ножом, напал на свою сожительницу рядом с судебным участком №8 города Первоуральска. Женщина пыталась привлечь Попова к административной ответственности по статье по статье КоАП РФ за систематическое избиение.
Ранив женщину ножом, мужчина не остановился и проследовал за жертвой в здание участков мировых судей, полагает следствие. Судебный пристав в помещении участка пытался предотвратить преступление, но также получил ножевые ранения, полагают следователи. Пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи.
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Вячеслав ПоповПервоуральскЕкатеринбургПроисшествия
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