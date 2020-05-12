В Пермском крае не исключили корректировки данных о COVID за начало мая

"Небольшое количество новых зараженных COVID-19 — в последние дни за сутки регистрировалось до 10 новых случаев заражения — может говорить лишь о том, что жители не хотели обращаться в медорганизации в майские праздники. Эти показатели не могут рассматривать как статистически достоверные данные, надо понаблюдать за ситуацией хотя бы две недели", — сказал начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов.