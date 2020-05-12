В Пермском крае не исключили корректировки данных о COVID за начало мая

ПЕРМЬ, 12 мая - РИА Новости. Снижение регистрируемых случаев коронавируса в последнее время в Пермском крае может быть связано с нежеланием граждан обращаться в медицинские организации в майские праздники, сообщил во время брифинга представитель регионального Роспотребнадзора.
Ежедневно с 5 по 12 мая в Пермском крае регистрировалось от восьми до 26 новых случаев заболевания коронавирусом.
"Небольшое количество новых зараженных COVID-19 — в последние дни за сутки регистрировалось до 10 новых случаев заражения — может говорить лишь о том, что жители не хотели обращаться в медорганизации в майские праздники. Эти показатели не могут рассматривать как статистически достоверные данные, надо понаблюдать за ситуацией хотя бы две недели", — сказал начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов.
Он не исключил возможности дальнейшего роста количества заболевших коронавирусом в Пермском крае, так как многие жители в настоящее время не соблюдают противоэпидемические правила.
По данным краевого минздрава, в Пермском крае 781 подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 413 пациентов, 23 скончались, на домашнем карантине остаются около 1,2 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.