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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:53
https://ria.ru/20200512/1571326384.html
В Пермском крае не исключили корректировки данных о COVID за начало мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199844_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f14225b6d020ac1a4ff0ee09cac7b18d.jpg
РИА Новости

В Пермском крае не исключили корректировки данных о COVID за начало мая

14:53 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи
Врачи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врачи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 12 мая - РИА Новости. Снижение регистрируемых случаев коронавируса в последнее время в Пермском крае может быть связано с нежеланием граждан обращаться в медицинские организации в майские праздники, сообщил во время брифинга представитель регионального Роспотребнадзора.
Ежедневно с 5 по 12 мая в Пермском крае регистрировалось от восьми до 26 новых случаев заболевания коронавирусом.
"Небольшое количество новых зараженных COVID-19 — в последние дни за сутки регистрировалось до 10 новых случаев заражения — может говорить лишь о том, что жители не хотели обращаться в медорганизации в майские праздники. Эти показатели не могут рассматривать как статистически достоверные данные, надо понаблюдать за ситуацией хотя бы две недели", — сказал начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов.
Он не исключил возможности дальнейшего роста количества заболевших коронавирусом в Пермском крае, так как многие жители в настоящее время не соблюдают противоэпидемические правила.
По данным краевого минздрава, в Пермском крае 781 подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 413 пациентов, 23 скончались, на домашнем карантине остаются около 1,2 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пермский крайОбщество
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